Trump három republikánus szenátort is jelölne legfelsőbb bírónak

Szerdán közzétette Donald Trump amerikai elnök azt a bővített listát, amely azoknak a politikusoknak és jogászoknak a nevét tartalmazza, akik közül elnökválasztási sikere esetén a következő négy évben megnevezné jelöltjeit a kilenctagú legfelsőbb bíróság megüresedő helyeire. A húszas listán számos állami kerületi és feljebbviteli bíró neve feltűnik, három jelenleg is aktív republikánus szenátor is: Tom Cotton Arkansasból, Ted Cruz Texasból és Josh Hawley Missouriból.

Utóbbi szenátor, aki a maga negyven évével jelenleg a legfiatalabb tagja a szenátusnak, a bejelentést követően a Twitteren azt írta, hogy már korábban jelezte az elnöknek, nem kíván a legfelsőbb bíróság tagja lenni, hanem inkább Missouri polgárait szolgálná tovább.

I appreciate the President’s confidence in listing me as a potential Supreme Court nominee. But as I told the President, Missourians elected me to fight for them in the Senate, and I have no interest in the high court. I look forward to confirming constitutional conservatives



Ted Cruz texasi szenátor a 2016-os republikánus előválasztáson még Donald Trump egyik legfőbb riválisa volt, egy tucat államot, így Texast, Iowát és Wisconsint is elhódította a későbbi befutó elől. Cruz visszalépését követően hónapokig nem tette egyértelművé, hogy támogatja-e Trumpot az elnökválasztáson, végül 2016 szeptemberében állt csak mellé. A kanadai–amerikai kettős állampolgárságú, kubai származású Cruz a 2012-es választásokon került be a szenátusba, legutóbb 2018-ban, amikor mindössze pár százalékos többséggel tudta legyőzni a demokraták egyik reménységét, Beto O’Rourke-ot.

It's humbling and an immense honor to be considered for #SCOTUS.

Read my statement here on @realDonaldTrump’s list of potential Supreme Court nominees he announced today he might choose from in a second term.👇 pic.twitter.com/oOjuCHSs80

— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) September 9, 2020