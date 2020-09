Posztmodern nyelvújítás: már a women szóval is baj van a TEDx szerint

Egyesült Királyság-szerte nagy meglepetést okozott, hogy a TEDxLondon konferenciasorozat a múlt héten TEDxLondonWomxn néven hirdette meg a Twitteren ősszel induló, női előadókat felvonultató inspirációs előadás-sorozatát.

Az önkéntesek szervezésében működő, sajátos, inspirálónak szánt beszédekből álló, ám egyre inkább napi (identitás)politikai kérdésekkel foglalkozó franchise rendezvény Twitter-oldalának követői először elgépelésnek gondolták a womxn kifejezést.

HELLO YOU!

TEDxLondonWomxn is coming back (virtually)! 💥

And we'd love you to share your ideas to help us to build our programme of events for this Autumn...

Please share your thoughts in our 5 min quiz https://t.co/lOt7CXXC7x

THANK YOU!

❌ #TEDxLondon #TEDxLondonWomxn pic.twitter.com/6yeIOco3KD

— TEDxLondon (@tedxlondon) September 4, 2020