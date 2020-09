Óriásként Szejkefürdőn

Megosztás Tweet



Augusztus elején Mini Erdély-parkot nyitottak meg Erdélyben, a székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn, ahol egyelőre negyven maketten keresztül mutatják be Erdély sokszínű épített örökségét állandó szabadtéri kiállítás keretében.

Fazakas Szabolcs, a park egyik ötletgazdája és a Székelyföldi Legendárium csapata Mini Erdély-parkot képzelt a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőre. A parkban egyelőre negyven makett mutatja be a multikulturális Erdély építészeti sokszínűségét, ezek száma szeptember végéig hatvannégyre bővül, és a téli nyitvatartás sem kizárt.

A tervek szerint

a parkot összekapcsolják a közeli borvízmúzeummal, felidézendő a régi szejkei borvizes hangulatot, és a telek alsó részén kiépítik a székely mini gőzös vasútvonalát, de bivalyos turistaszekérrel is be lehet majd járni a parkot.

Két héten belül megnyílik az Orbán Balázs Látogatóközpont, a Mini Erdély-park területén pedig egy család- és gyermekbarát Mini Erdély-szálloda is létesült – olvasható a Maszol cikkében.

Amennyiben meg tudják oldani a makettek védelmét, akkor a park télen is nyitva lesz. A maketteket a székelykeresztúri származású Vajda Domokos készítette Budapesten, aki a szarvasi Mini Magyarország makettjeit is tervezte. A templomokról, várakról, székely és szász házakról készült maketteket Németh Hajnal Auróra képzőművész festette Gyöngyössy János történeti grafikus szakmai irányításával.

Jövőre 102 makettet szeretnék itt látni, de azt sem zárom ki, hogy az érdeklődéstől függően az ország többi részén létező jellegzetes épületek makettjei is helyet kapjanak itt

– mondta az ötletgazda a Maszol újságírójának kérdésére.

A Székelyföldi Legendárium csapata el szeretné érni, hogy a park önfenntartóvá váljon.

Az Orbán Balázs Látógatóközpont négy termében látható kiállítás Orbán Balázs író, tudós, polihisztor életét és tevékenységét mutatja be, és számos interaktív elemet is becsempésztek a létrehozók. Egy pódiumon Orbán Balázs hologramja is látható lesz, ehhez a mozgást Barabás Árpád, a hangot Fülöp Zoltán színész kölcsönözte.

A látogatók megismerhetik keleti utazásait, a gyerekek hieroglifákat nyomtathatnak, és egy piramis belsejébe is beléphetnek az érdeklődők. Helyet kap itt majd egy régi fényképezőgép, és Orbán Balázs fotóit is kiállítják. Az utolsó terembe egy korabeli fotólabort rendeztek be, amelyen bekukucskálva látni lehet, hogyan hívja elő Orbán Balázs a filmet – olvasható a Liget.ro weboldalán.

A parkban többek között látható

már a törcsvári kastély, a miklósvári Kálnoky-kastély, a gyergyószárhegyi Lázár-kastély, a marosvécsi Kemény-kastély, a székelyderzsi erődtemplom, a szászkézdi vártemplom,

de megtekinthető lesz többek között Kolozsvár belvárosának a makettje is abból a korból, amikor álltak még a város falai.

A Székelyföldi Legendárium projektje egy térkép elkészítésével kezdődött, amelyen a településeket a hozzájuk kapcsolódó legendák hőseivel illusztrálták. Később elkészült a legendárium könyvváltozata is, amelybe 156 székelyföldi mondát gyűjtöttek össze és illusztráltak. A könyv sikerén felbátorodva társasjátékot, színezőt, kártyát, kirakókockát, rajzfilmeket is készítettek a legendákból. Jelenleg azon dolgoznak, hogy a legendáriumot a Kárpát-medence valamennyi régiójára kiterjesszék. Hamarosan piacra kerül a kárpátaljai legendárium kötete – olvasható a Magyar Nemzetben.