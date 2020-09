Leverték az amerikai kisfiú fejéről a hazafias feliratot – 15 évet ülhetnek

Súlyos, összesen akár 15 éves börtönbüntetés is sújthatja azt a két fiatal nőt, akiket azzal vádolnak, hogy elloptak egy MAGA (Make America Great Again – Tegyük újra naggyá Amerikát!) feliratú sapkát, erőszakosan rátámadtak emberekre, valamint hogy erőszakkal megakadályoztak egy gyermeket abban, hogy álláspontját kifejezze.

A két őrizetbe vett fiatal nő, Olivia Winslow és Camryn Amy a Demokrata Párt Konvenciójának delaware-i helyszíne mellett erőszakkal elvitték egy mindössze hét esztendős kisfiú hazafias feliratú, úgynevezett MAGA-sapkáját. A két nő eleve igen erőszakosan lépett fel, Donald Trump amerikai elnök melletti feliratokat tépkedtek le – számol be a Fox News amerikai hírcsatorna.

Outside the DNC Convention tonight, radical leftists attacked a 7 year old boy.

Why?

Because he was simply showing his support for President @realDonaldTrump.

Truly shameful.pic.twitter.com/rBFzlg2WFu

— Students For Trump (@TrumpStudents) August 21, 2020