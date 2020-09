Lángokban áll a leszboszi menekülttábor, támadások akadályozzák a tűzoltókat - VIDEÓ

Helyi sajtójelentések szerint több lakókonténer kigyulladt, ami miatt a hatóságok elrendelték a létesítmény kiürítését. Az ERT közszolgálati rádió tudósítása szerint időközben már majdnem mindenkit evakuáltak a szinte teljesen lángokban álló táborból.

A tűzoltók munkáját hátráltatják az erős széllökések, amelyek tovább szítják a lángokat. A helyszínen tevékenykedő segélyszervezetek és önkéntes segítők a közösségi médiában arról adtak hírt, hogy egyes emberek menekülési útvonalát elzárta a tűz és az erős füst.

A tűz okairól egyelőre ellentmondásosak az értesülések: a tábor egyes lakói azt állítják, hogy a szigetlakók gyújtogattak, míg más információk szerint a migránsok okozták a tüzet, és aztán akadályozták a tűzoltók munkavégzését.

A leszboszi tűzoltóságnak kedd este óta egy nagyszabású erdőtűzzel is meg kell birkóznia Moriától mintegy 25 kilométerre északnyugatra.

Az eredetileg 2800 fősre tervezett Moria tábor jelenleg mintegy 12 600 embernek ad otthont. Segélyszervezetek rendszeresen bírálják az életkörülményeket, a zsúfoltságot. Ráadásul a létesítményt a múlt héten karantén alá helyezték, miután egyre több menedékkérő fertőződött meg a koronavírussal.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

