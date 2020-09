Halálos áldozata is van a birminghami támadássorozatnak

Megosztás Tweet



Több kilométeren át húzódó rendőrkordonnal zárták körbe Birmingham belvárosát vasárnap hajnalra. Bűnügyi nyomokat jelző sárga táblák tarkították az utcákat, ott, ahol éjjel még mulatozó emberek tömege hömpölygött. Helyszínelők rögzítették a máskülönben békés várost felbolygató támadássorozat nyomait – hangzott el az M1 Híradójában.

„Az éjjel gyorsan elszabadultak az indulatok. Én kilenckor álltam munkába az egyik bárban. Kezdetben jó volt a hangulat, minden rendben ment, még a távolságra is ügyeltek az emberek. Ahogy fogyott az alkohol, egyre fesztültebbé vált a hangulat. Sok volt a kiabálás, és többen összeverekedtek a bulinegyedben” – mesélte az egyik szemtanú. A lány elmondta: tele volt bulizókkal a városközpont, közülük sokan az utcákra sereglettek, és maguk is bekapcsolódtak az összetűzésekbe.

A hatóságokat éjjel fél egy körül riasztották, a belváros északi részére. Mire kiértek, az elkövető már odébbállt. Válogatás nélkül támadt az emberekre.

„Egy nő kiabálni kezdett, hogy: megszúrt! De körülötte nem mozdult senki sem. Én láttam, mi történik, úgyhogy én is kiabálni kezdtem. A férfi meg csak elsétált. Nem futott, csak ment, le a járdáról, az út közepére. Ekkor kezdett futni, mikor meglátta, hogy többen jönnek utána” – számolt be a látottakról az egyik bár tulajdonosa, aki elmondta azt is: a támadó arcáról semmilyen érzelmet nem tudott leolvasni – se félelmet, se aggodalmat.

Később kiderült: délnek vette az irányt, a bulinegyed központja felé. Itt egymást érik az éttermek, bárok, kocsmák, és szórakozóhelyek.

A késsel felfegyverkezett támadót senki nem tartóztatta fel. Útja során elhaladt a birminghami katedrális és a főpályaudvar közelében is, mire elért arra a helyre, ahol végül eldobta a véres kést és végleg eltűnt szem elől, több mint két órával azután, hogy rátámadt első áldozatára.

A rendőrség csak vasárnap délben tájékoztatta a közvéleményt arról, mi történt.

„Több késelés történt tegnap éjjel Birmingham központjában. Egy ember sajnálatos módon belehalt a sérüléseibe. Két embert jelenleg is kórházban ápolnak, mindketten válságos állapotban vannak. Öten viszonylag könnyebb sérüléseket szenvedtek, közülük néhányat már haza is engedtek a kórházból” – közölte Steve Graham, a helyi rendőrfőfelügyelő. Hozzátette: gyilkosságként kezelik az ügyet.

Úgy tűnik, az elkövető vaktában támadt rá áldozataira és bár egyelőre nem tudják, mi lehetett a késelő indítéka; sietve kizárták, hogy terrorcselekmény történt volna. Ehelyett a főfelügyelő arról beszélt, hogy a koronavírus járvány miatt nagy a feszültség az emberekben.

„Nem mondom, hogy a járványnak közvetlenül köze van a mostani esethez, de a rendőrség látja a hatásait. Látjuk, hogy növekszik a fiatalok körében az erőszakos bűncselekmények száma, elsősorban a fiatal férfiak körében” – fogalmazott a rendőrtiszt.

Ezzel együtt a rendőrség nem zárta le a belvárost, pedig a tettest még vasárnap koraestére sem fogták el.