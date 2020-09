A Hezbollah és a Hamász vezetői találkoztak

Megosztás Tweet



A Hezbollah libanoni siíta mozgalom vezetője, Haszan Naszralláh fogadta Bejrútban Iszmáil Hanijét, a palesztin radikális, iszlamista Hamász első emberét, akivel az Izrael és az arab országok kapcsolatainak rendezéséről tárgyaltak – jelentette vasárnap az al-Manar arab hírcsatorna.

Hanije szerda óta tartózkodik Libanonban van. Látogatásának aktualitását az adja, hogy az Egyesült Arab Emírségek és Izrael augusztusban bejelentette, hogy normalizálják kapcsolataikat. Bírálói a megállapodást a palesztinok ügyének elárulásaként értékelték. Az arab államok nagy része nem ismeri el Izrael államot.

Az Al-Manar arab hírcsatorna tudósítása szerint Naszralláh és Hanije áttekintette Palesztina, Libanon és a térség politikai és katonai fejleményeit, valamint a „palesztin ügyre leselkedő fenyegetéseket”, köztük az arab normalizációs terveket Izraellel.

A két iszlamista vezető hangsúlyozta, hogy a két szervezet szövetsége szilárd, az Izraellel szembeni „ellenállás tengelye” pedig stabil.

Sem a találkozó időpontját, sem helyszínét nem közölték. Naszralláh mintegy tíz éve rejtőzködik, és nagyon ritkán jelenik meg nyilvánosan.

Hanije Libanon legnagyobb palesztin menekülttáborába is ellátogatott, ahol hatalmas tömeg fogadta, és arról beszélt, hogy a Hamász rakétái pár éve még csak pár kilométerre voltak képesek eljutni a Gázai övezettől, de ma már Tel-Avivot is képesek elérni. Arról is beszélt, hogy az Izraellel folytatott kapcsolatok normalizálása nem esik egybe a népek érdekével, lelkiismeretével, történelmével és hagyományaival.

Libanonban nem hivatalos becslések szerint mintegy félmillió palesztin menekült él.