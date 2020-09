A világ legismertebb és legbefolyásosabb személyiségeit sem kímélte meg a koronavírus

Minden idők egyik legsötétebb hangulatú előzetesében tűnt fel újra a Sötét Lovag – a jövőre debütáló új Batman mozi egy hamisítatlan detektív-történetet ígér, feltűnik benne a Macskanő, Pingvin és Rébusz karaktere is.

Alig néhány nappal azután, hogy napvilágot látott a filmelőzetes, a mozi készítői bejelentették: a forgatást kénytelenek voltak leállítani, miután a stábban felütötte fejét a koronavírus.

Hamarosan hivatalosan is elismerték: nem más fertőződött meg, mint a Denevérember címszerepét alakító Robert Pattinson.

A Köpenyes Kereszteslovag rajongói most attól tartanak, hogy a leállás akár hónapokkal is késleltetheti a jövőre esedékes filmpremiert.

Dwayne 'The Rock' Johnson szerdán jelentette be: ő és teljes családja is elkapta a kórokozót. A birkózóból lett színész arra szólította fel követőit: hordjanak szájmaszkot.

"Hordjatok maszkot! Négy hónapig voltunk karanténban, minden nap maszkot hordunk. Bosszantó, hogy néhány politikus kampánya részévé tette a maszkviselést, hiszen ennek semmi köze nincs a politikához! A maszkot hordani kell, ez a felelősségteljes viselkedés! Nem magadat véded vele, hanem a családodat és a szeretteidet" – mondta a Halálos iramban sztárja,

A színész szűk baráti körében is sokan vesztették el közeli hozzátartozóikat a járvány következtében.

Tom Hanks és felesége ausztráliai útjukon fertőződtek meg még márciusban, ahol Elvis Presley-ről forgatottak filmet. Csak több hétig tartó betegeskedés után épültek fel.

A kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas amerikai színész-producer később úgy nyilatkozott: nem tiszteli azokat az embereket, akik a világjárvány idején nem hordanak maszkot. A sztárpár vért és plazmát is felajánlott kutatási célokra.

„Három hét szobafogság után elmondhatom, hogy mára leküzdöttem a COVID-19-fertőzést. Meggyógyultam” – írta augusztus végén közösségi oldalán Antonio Banderas, aki augusztus 10-én, hatvanadik születésnapja jelentette be, hogy elkapta a vírust.

„Gondolok azokra, akik kevésbé voltak szerencsések nálam, és akik többet szenvedtek, mint én. Ugyancsak sok erőt kívánok azoknak, akik jelenleg is küzdenek a vírussal” – írta.



Tavasszal Mel Gibson egy hétre kórházba is került, de szerencsésen felépült. A 64 éves színészt a Remdesivir nevű hatóanyaggal kezelték. A hírt csak július végén közölték.

A napokban derült ki, hogy pozitív lett Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök vírustesztje is - a 83 éves politikus szardíniai nyaralásáról hazatérve vizsgáltatta ki magát, miután egyik útitársáról kiderült: fertőzött lett. Az idős államférfi orvosa szerint tünetmentes, Matteo Salvini, Giorgia Meloni és más ellenzéki politikusok egybehangzó véleménye szerint Berlusconi olyan, mint egy oroszlán, le fogja küzdeni a vírust.

Világszerte számos vezető politikus fertőződött meg: többek között Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Jair Bolsonaro brazil államfő is. Boris Johnson brit kormányfő is átesett a vírusos megbetegedésen: az 56 éves politikus tünetei olyan súlyosak voltak, hogy kórházi ellátásra szorult, ami a miniszterelnök saját szavaival élve megmentette az életét.

Az orosz elnök szóvivője Dimitrij Peszkov még májusban esett át a betegségen.

Az élsportolókat sem kíméli a járvány: augusztus végén jelentette be Usain Bolt jamaicai atléta: ő is elkapta a koronavírust. A nyolcszoros olimpiai bajnok karibi otthonában vonult házikaranténba. A hírek szerint saját születésnapi buliján fertőződhetett meg. Az ügyben még nyomoznak.

