Lemondott a kenoshai helyi lap felelős szerkesztője, mert túlzónak ítélt egy tudósítást

Lemondott a kenoshai helyi lap felelős szerkesztője, Daniel Thompson, mert túlzónak ítélt egy tudósítást a napokban egy rendőr által hátba lőtt afroamerikai Jacob Blake melletti rokonszenvtüntetésről.

A lap szombati internetes kiadásában a tüntetésről szóló tudósítás ezzel a címmel jelent meg: „Kenoshai felszólaló: ha meggyilkoltok közülünk valakit, akkor itt az ideje, hogy mi is meggyilkoljunk közületek valakit”. A rokonszenvtüntetést az augusztus 26-án hátba lőtt – de életben maradt – 29 éves Jacob Blake mellett a családtagjai szervezték.

Daniel Thompson, a lap internetes kiadásának felelős szerkesztője - aki részt vett a megmozduláson - kifogásolta a címet, mondván, hogy az nem tükrözte Blake családja és a békés tüntetésen felszólalók üzenetét. Az újságíró, aki maga is afroamerikai, veszélyesnek nevezte a címet, kivált a jelenlegi, feszült légkörben.

Thompson a laptól nem, csak az internetes kiadás éléről távozott.

Bob Heisse, a lap főszerkesztője az AP amerikai hírügynökség kérdésére nem akarta kommentálni az ügyet, de megjegyezte, hogy a vitatott tudósítás csupán egyike volt a rendezvényről szóló riportoknak, és csakis az internetes kiadásban jelent meg.

A felelős szerkesztő lemondása azért keltett országos figyelmet az Egyesült Államokban, mert amióta május végén egy rendőri intézkedés közben Minneapolisban meghalt az afroamerikai George Floyd, az amerikai médiában különös figyelmet fordítanak a tüntetésekről, az erőszakhullámról és a Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) nevű mozgalomról szóló tudósításoknak, és annak is, hogy a szerkesztőségek személyi összetétele tükrözze az amerikai társadalom etnikai sokszínűségét.

Floyd halála óta a tüntetéssorozat sajtóbeli tálalása miatt már lemondott egy szerkesztő a The New York Times című napilapnál és a philadelphiai Philadelphia Inquirer című lapnál is. A Pittsburgh Post Gazette munkatársai pedig nyilvánosan emelték fel szavukat, amikor a lap egyik fekete újságíróját az egyik Twitter-bejegyzése miatt a lapvezetés nem engedte tudósítani a Floyd halála utáni zavargásokról.