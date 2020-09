Újabb lejárató könyv jelent meg  a Trump-családról

Megosztás Tweet



Újabb könyv jelent meg az amerikai elnök családjáról. A szerző a first ladyt akarná bemutatni, és a többi között azt állítja, hogy Donald Trump felesége, Melania és idősebb lánya, Ivanka egymással rivalizál.

A Melania és én, a first ladyhez fűződő barátságom kiteljesedése és bukása című könyvet Stephanie Winston Wolkoff írta, aki korábban a divatiparban dolgozott, és 2017 elejétől 2018 februárjáig az amerikai elnök feleségének tanácsadójaként alkalmazták. Akkor – információk kiszivárgása miatt – távoznia kellett a Fehér Házból.

A könyvben úgy állítja be magát, mint aki baráti viszonyba került a híresen tartózkodó és távolságtartó Melania Trumppal. A sajtóban megjelent idézetekből pedig az derül ki, hogy nem bennfentes információkkal, hanem inkább sztorikkal, anekdotákkal szolgál. Ezek jó része már korábban ismert volt.

Winston Wolkoff az eddig ismertnél „agresszívabbnak” vélelmezi Melania Trumpot.

Az 50 éves, szlovéniai születésű exmodellről azt állítja, hogy rivalizál Trump idősebb lányával, Ivankával, aki jelenleg az elnök tanácsadója is a Fehér Házban. Mint írja, a first lady gyakran nevezi „hercegnőnek” és „kígyónak” Ivanka Trumpot, sőt a ruhatárából állítólag kirakta azoknak a divattervezőknek a ruháit is, akiktől korábban Ivanka már rendelt.

A szerző, aki korábban a Vogue című divatlap reklámmenedzsere is volt, úgy tudja, hogy Melania Trumpnak van befolyása Donald Trump egyes döntéseire is.

Stephanie Grisham, a first lady sajtófőnöke „hazug önreklámozásnak”, egy „sértett nő” visszavágásának minősítve már megjelenése előtt visszautasította a könyvet, illetve az abban foglalt állításokat.

Elemzők emlékeztetnek rá: a választási kampány intenzívebbé válásával egymás után jelennek meg a „leleplezőnek” szánt könyvek Donald Trumpról és a családjáról. Nemrégiben jelent meg az elnök unokahúgának, Mary Trumpnak a könyve, és várhatóan a napokban kerül boltokba az emlékirata a csalás miatt börtönbüntetésre ítélt Michael Cohennek, Trump volt személyes ügyvédjének is.