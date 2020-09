Külföldi lapban védték meg a magyar koronavírus-törvényt

Megosztás Tweet



A 7-es cikk szerinti uniós eljárást Brüsszel levette a napirendről.

Feleslegesen féltették a magyarországi demokráciát a koronavírus-törvény kapcsán külföldön – írja a National Review. A lap cikkében megvédte a magyar kormány rendkívüli intézkedéseit, és rámutatott arra is, hogy Brüsszelben hiába aggódtak a magyar demokráciáért, az ország sikeresen védekezett a koronavírus-járvány első hulláma ellen.

A rémhírterjesztéssel kapcsolatos szabályozás kapcsán a lap kiemeli, hogy hazánkban sokkal enyhébb volt az ilyen esetek megítélése, mint például az Angela Merkel vezette Németországban, ahol a cenzúra rendkívül magas szintre kapcsolt. A hazánk elleni 7-es cikk szerinti uniós eljárás kapcsán megjegyzik, hogy Brüsszel végül levette a napirendről, ezzel beismerve, hogy a hazánkkal szembeni vádak nem nyertek bizonyítást.

Angela Merkel kancellár (Fotó: EPA/Hayoung Jeon/POOL)

Az ellenzéki pártok összefogásának ügyében a cikkben felhívják a figyelmet a Jobbik vállalhatatlan múltjára és arra, hogy a baloldali pártok ennek ellenére is összefognak az egykori szélsőjobboldali párttal.

A keleti nyitás politikája kapcsán a lap felhívja a figyelmet arra a kettős mércére, melyet hazánkkal szemben alkalmaznak: ha az oroszokkal és kínaiakkal való üzleti kapcsolat a demokratikus elvek sutba dobását jelenti, akkor mit jelent Németország megállapodása az Északi Áramlat 2 gázvezetékről?

A kormány sikere nem az úgynevezett „autoriter struktúráknak”, hanem a gazdasági eredményeknek köszönhető. Hazánkat nem az uniós források „tartják el”, hiszen az uniós befektetők az itt megtermelt profit jelentős részét nem Magyarországon fektetik be. A gazdasági növekedés a koronavírus-járvány ellenére is jobb számokat produkál, mint a legtöbb európai országban.

A lap összeállításában az is szerepel, hogy a Fidesz a rendszerváltozás idején antikommunista pártként jött létre, és megemlíti az MSZP kormányzását, valamint idéz Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéből is. Megemlítik továbbá a szocialista Simon Gábor hamis bissau-guneai útlevelét és 240 millió forintos külföldi számláját is.