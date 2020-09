Érzékenyítő tréningeken kell részt venniük a brit alsóházi képviselőknek

Megosztás Tweet



A brit alsóház képviselőinek hamarosan előítéletellenes tréningeken kell részt venniük, mert egyre növekszik az alsóház hivatali dolgozóinak körében a bujkáló rasszizmus miatti elégedetlenség – számolt be a konzervatív lap, a The Times.

Egy összparlamenti bizottság jött létre a Black Lives Matter-mozgalom hatásaként, amelynek célja, hogy felvegye a harcot a diszkrimináció ellen és csökkentse az egyenlőtlenségeket. John Benger, a bizottság vezetője, egyben az alsóház főhivatalnoka a hivatali dolgozókhoz írott levelében úgy fogalmazott:

elismerem, hogy erő, előjog és felelősség jár együtt a pozíciómmal. Megígérem, hogy mindezt arra használom, hogy megküzdjek a rasszizmussal, megszüntessem az akadályokat és egy sokkal sokszínűbb és képviseletet nyújtó alsóház jöjjön létre. Továbbra is figyelek, reflektálok önmagamra és szövetségese leszek a fekete vagy más etnikai kisebbséghez tartozó kollégáimnak.

Eddig is létezett előítéletellenes tréning a House of Commonsban, de csak hivatali dolgozóknak. Végre a választott képviselők is részt vehetnek az érzékenyítésben, amelyeken megvitathatják a Black Lives Matter követeléseit éppúgy, mint a megkülönböztetésmentes viselkedést az alsóházban. A Munkáspárt vezetője, Sir Keir Starmer már júliusban előírta a párt összes képviselőjének, hogy vegyen részt ilyen tréningeken.

Korábban két jelentés is készült a parlament mindkét kamarájának munkájához kapcsolódó rasszizmusról, de e jelentések nyomán nem történt érdemi előrelépés a körülmények változásában a parlamenti dolgozóknál. Az alsóházi jelentés szerint rendszeresek a faji és szexuális jellegű visszaélések a hivatal munkájában, amelyek elszenvedői többnyire fekete parlamenti dolgozók. Egy témába vágó kutatás szerint a leggyakoribb faji jellegű visszaélések közé tartozik, hogy magasabb beosztású hivatalnokok kisebbségi munkatársak nevét rosszul vagy más, ugyancsak kisebbségi munkatársakkal keverik össze őket.

A Black Lives Matter erősödését látva több hivatali vezető is vallomással fordult a munkatársai felé. Emily Baldock, az alsóház helyettes biztonsági vezetője például azt írta kollégáinak: