Fel van adva a lecke Berlinnek

Konszenzus született az Európai Unió külügyminisztereinek ülésén egyes fehérorosz személyek elleni szankciós listáról – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a fehéroroszországi jelentős lengyel közösségre tekintettel a visegrádi négyek külügyminiszterei sürgették az intézkedések mielőbbi életbe lépését. A miniszterek Berlinben tanácskoztak, hiszen Németország tölti be július elseje óta az Európai Unió soros elnöki pozícióját. Közben folyik a harc a koronavírus elleni vakcinákért is.