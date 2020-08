Politikusokra támadtak az antirasszista tüntetők

Megosztás Tweet



A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálatát kérte Rand Paul amerikai republikánus szenátor, akit tüntetők zaklattak a Fehér Ház előtt csütörtök este.

Rand Paul amerikai republikánus szenátor ( Fotó: EPA/Greg Nash)

A kentuckyi szenátor és felesége a republikánus elnökjelölt-állító konvenció utolsó napjának rendezvényén vett részt a Fehér Házban, ahol Donald Trump elfogadta pártja elnökjelöltségét.

Amikor Paul és felesége kilépett a Fehér Házból, hogy visszainduljon a szállodába, a Trump ellen tüntetők körülvették és fenyegették mindkettőjüket, a szenátor szerint halállal is. Az incidensről nyilvánosságra került videófelvételen az látszik, hogy a többi között azt kiabálták neki, mondja ki a nevét az afroamerikai Breonna Taylornak, aki Kentuckyban egy rendőri intézkedés közben halt meg.

A Paul házaspárt rendőri kísérettel kellett kimenekíteni. „Akik ránk támadtak, szerintem nem washingtoniak voltak, és

olyan emberek, akiknek fizettek, hogy idejöjjenek tüntetni”

– nyilatkozta Rand Paul pénteken újságíróknak, majd hangsúlyozta, hogy az FBI-nak kötelessége kivizsgálni az ügyet. „De ennek egyetlen módja, ha le is tartóztatják ezeket az embereket” – tette hozzá.

Donald Trump amerikai elnök péntek este a New Hampshire államban lévő Manchesterben kampányolva gazembereknek nevezte az előző este a Fehér Ház előtt tüntetőket. Az elnök Muriel Bowsert, a főváros demokrata párti polgármesterét is okolta a helyzet elfajulásáért.

A tüntetők agresszivitását rögzítő, mobiltelefonnal készült videót tett közzé a szintén a Fehér Ház rendezvényéről távozó Brian Mast michigani republikánus képviselő is. A mindkét lábán protézist viselő Mast a videóhoz hozzátette:

Azt hitték könnyű célpont leszek, mivel a protézisem miatt lassabb vagyok. Rosszul gondolták.

Jim Jordan ohiói képviselőnek is meggyűlt a baja az erőszakoskodó tüntetőkkel. A politikus a Fox televíziónak azt nyilatkozta, hogy titkosszolgálati kísérettel kényszerült elhagyni a Fehér Házat.

