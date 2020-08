Megosztás Tweet



Angela Maraventano, az Északi Liga szenátora, Lampedusa egykori alpolgármestere a szigeten kialakult migrációs krízisről nyilatkozott.

„Lampedusa sajátos helyzetet él meg, mivel a migrációnak ez a mostani jelensége is sajátos. Nem olyan emberekről beszélünk, akik mentésre szorulnak. Tunéziaiakról van szó, ami azt jelenti, hogy egész Tunézia át akar költözni hozzánk, a mi országunkba, tehát nagyon aggódunk” – fogalmazott Angela Maraventano. Lampedusa mindig is befogadó volt, befogadó is marad, de a tunéziaiak érkezése elfogadhatatlan. Semmi nem indokolja, hogy ezek az emberek elszökjenek saját területükről, tette hozzá a politikus. „Sajnos az olasz kormány semmilyen komoly beavatkozásra nem hajlandó, megállapodást kötöttek többek között Tunéziával a visszatoloncolásról, de nem történt semmi” – fejtette ki Maraventano.

„Javaslatokat is tettünk, ott vannak például a hadihajóink, amelyek felléphetnek, visszafordíthatják az érkezőket. De ez a kormány úgy tesz, mintha nem értene semmit az egészből. Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel a kormány cinkosa az emberkereskedőknek. Nagyon aggódunk, és igyekszünk erős akciókkal felhívni a figyelmet, hátha így a kormány megérti, hogy Lampedusa nem kér az emberkereskedelemből. Le kell zárnunk a kikötőt, cselekednünk kell, mert tényleg nagyon aggódunk” – mondta az olasz politikus.



„Meg kell értetnünk a kormánnyal, hogy Lampedusa nem akar az emberkereskedők cinkosává válni, ezért erős lépésekre készülünk. Azok a hajók, amelyek az utóbbi hetekben érkeztek a migránsokkal, szégyen. A kormány nem tudja, mit tegyen, nincs eszköze sem, hogy megtisztítsa a kikötőt Lampedusában. Itt hagyja ránk ezeket a tengeri lélekvesztőket, lassan már annyi van, hogy idáig érnek, a lakásom alá” – mondta Angela Maraventano.

Szégyen, a kormánynak fogalma sincs, hogyan kezelje a helyzetet. Undorító, ezt nem lehet másképpen kifejezni. Nem tudják mit csináljanak. Megérkeznek ezek a csónakok, és oda bezsúfolják őket, eltorlaszolják a kikötőt, ha ez így folytatódik, még néhány nap és le kell zárni a kikötőt, mert nem fér el a többi hajó. Ezért mondunk nemet.

– tette hozzá Angela Maraventano.

Csütörtökön örömujjongással fogadta a lampedusai migránstáborba zsúfolt több mint ezer tunéziai azt a bejelentést, hogy a kormány karanténhajókkal majdnem mindenkit elszállít a szigetről.