Az amerikai zászlót sem kímélte Laura.

Óriási pusztítást végzett a Laura hurrikán az amerikai Louisiana államban. Utoljára 1856-ban volt ekkora hurrikán a CNN beszámolója szerint. A viharról rengetegen osztottak meg képeket, videókat a közösségi médiában.

A szobrokat sem kímélte a hurrikán.

Hurricane Laura Topples Confederate Statue After Vote to Keep It https://t.co/iW6AsHAq1m pic.twitter.com/3zL9jjQmXi

Vagonokat sodort le a sínről.

Épületek burkolatát is megbontotta.

Rengeteg ember háza vált lakhatatlanná.

#HurricaneLaura killed at least 6 people in Louisiana. It was the strongest storm to make landfall there in 150 years, but damage was less than expected.

▪️ Over 850K homes with no power

▪️ Some neighborhoods totally destroyed

▪️ TX: Evacuees sent to hotels, some at capacity pic.twitter.com/abT96JTikp

— AJ+ (@ajplus) August 28, 2020