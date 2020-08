A NATO-főtitkár is felszólította Putyint: ne avatkozzon be Fehéroroszországban

Cikkünk frissült.

Oroszország tartalékot hozott létre rendvédelmi erőiből, hogy „szükség esetén” segítséget nyújtson Fehéroroszországnak – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön a Rosszija 24 hírtelevízióban. „Az orosz erőket mindaddig nem fogják bevetni, amíg a szélsőséges elemek politikai jelszavakkal takarózva nem lépnek át bizonyos határokat, és nem kezdenek banditizmusba, nem kezdenek el házakat, bankokat felgyújtani, és nem próbálnak meg közigazgatási épületeket elfoglalni, és így tovább” – hangoztatta Putyin. Az orosz elnök azt mondta, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kérésére intézkedett így.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő felszólította Oroszországot csütörtökön, hogy azonnal hagyjon fel a fehéroroszországi katonai beavatkozás terveivel. Állásfoglalásával Morawieczki az orosz elnök aznapi bejelentésére reagált.

Twitter-bejegyzésében Morawiecki azt írta: a lengyel kormány arra hívja fel Oroszországot, hogy „haladéktalanul mondjon le az „ellenőrzés helyreállításának ürügye alatt tervezett” fehéroroszországi katonai beavatkozásról.

🇵🇱 government urges Russia to immediately withdraw from plans of a military intervention in Belarus, under false excuse of 'restoring control' – a hostile act, in breach of international law and human rights of Belarusian people, who should be free to decide their own fate.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 27, 2020