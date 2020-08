Egy 14 éves kislány a Laura hurrikán első áldozata

A helyi idő szerint csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak már halálos áldozata is van: a louisianai Leesville városban egy 14 éves kislány vesztette életét, amikor a vihar kicsavarta óriási fa rázuhant.

„Még több végzetes eseményre számítunk” – írta a Twitteren Christina Stephens, a louisianai kormányzó, John Bel Edwards kormányzó szóvivője. Az országos meteorológiai szolgálat változatlanul katasztrofálisnak minősíti a hurrikánt a tenger 10-15 méteresre korbácsolt hullámai, az erőteljes széllökések és az özönvízszerű esőzések miatt.

.@LouisianaGov says he got the report of the first fatality from Hurricane Laura in Louisiana. A 14 year old girl who died when a tree fell on her home. We do expect that there could be more fatalities.

— Christina “MASK UP” Stephens (@CEStephens) August 27, 2020