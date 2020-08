Megosztás Tweet



Újabb zavargások robbantak ki az amerikai Wisconsin államban, ahol vasárnap egy rendőr többször hátba lőtt egy afroamerikai férfit. A vasárnap esti erőszakossá vált tüntetések után az állam demokrata párti kormányzója elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését, és az éjszakai órákra kijárási tilalmat is elrendeltek. Ennek ellenére a tüntetők hétfőn kövekkel dobálták meg a bíróság épületét védő rendőröket, akik a támadásra könnygázzal feleltek – hangzott el az M1 Híradójában.

Wisconsin államban az indulatok azután szabadultak el, hogy vasárnap délután egy rendőr tüzet nyitott egy afroamerikai férfira, aki a felszólítás ellenére be akart szállni az autójába. A férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A wisconsini igazságügyi tárca csak annyit közölt, hogy a járőrt egy családi vitához hívták ki, és az érintett rendőröket a vizsgálat idejére felmentették a munkavégzés alól.

A tüntetés később erőszakossá vált (Fotó: MTI/AP/David Goldman)

A lövöldözés után több száz fős tömeg gyűlt össze a helyszínen, és a rendőrök felelősségre vonását követelte. A tiltakozás később erőszakossá vált, és a zavargásokat csak könnygáz bevetésével tudta megfékezni a rohamrendőrség.

Kenosha polgármestere hétfőn együttérzéséről biztosította a meglőtt férfi, Jacob Blake családját, egyúttal kijelentette: a város nem fogja eltűrni a vandál pusztítást.



A lövöldözés ügyében megszólalt a Demokrata Párt elnökjelöltje, Joe Biden is. Közleményében azonnali vizsgálatot és a rendőrtisztek elszámoltatását követelte Jacob Blake ügyében.

Kenshában ennek ellenére hétfőn is feszült volt a helyzet. A Black Lives Matter elnevezésű szervezet aktivistái többször is összecsaptak a rendőrséggel, amikor megpróbáltak behatolni a városháza épületébe.

A zavargások megelőzésére Wisconsin kormányzója a Nemzeti Gárda egységeit is mozgósította. Hétfő este így is kiújultak az erőszakos összecsapások, amikor a demonstrálók egy csoportja dobálni kezdte a megyei bíróság épületét védő rohamrendőröket, akik könnygáz alkalmazásával szorították vissza a támadókat. A tüntetők ezután a város több pontján is gyújtogattak.

A zavargások átterjedtek Wisconsin állam fővárosára is. Az afroamerikaiak jogaiért meghirdetett szolidaritási tüntetés résztvevői kukákat gyújtottak fel és kirakatokat zúztak be. A rendőrség itt is könnygáz bevetésével oszlatta fel a tömeget.

A zavargások az Egyesült Államokban május vége óta tartanak, amikor egy afroamerikai férfi, George Floyd egy rendőri intézkedés közben életét vesztette. A történtek után a Black Lives Matter tiltakozásokat indított. A rendőri erőszak elleni demonstrációk azonban szinte mindenhol erőszakos zavargásokká fajultak, és az összetűzések azóta többször is kiújultak.