Az ukrán fenyegető levelek semmi mást nem szolgálnak, csak a régió destabilizálását

„Magyar kutyák” megszólítással érkeztek névtelen levelek kárpátaljai egyházakhoz, szervezetekhez. Dobsa István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta: azt várják el, hogy az ukrán hatóságok kellő gyorsasággal járjanak el.

Dobsa István szerint az ilyen akciók „semmi mást nem szolgálnak, csak a régió destabilizálását”, és elvárják, hogy az ukrán hatóságok kellő gyorsasággal járjanak el, hogy felderítsék őket.

„Ezek a fenyegetések lényegében terrorfenyegetések, amelyekkel magas szinten kellene foglalkozni” – fogalmazott.

Egyhetes határidőt adtak

Az „ukranianwolf” (ukrán farkas) névről érkező e-mailben felszólították a magyarságot, hogy „fogják értékeiket és rokonságukat, és menjenek történelmi családjukhoz”. „A ti enklávétokra és közösségetekre nincs szüksége Ukrajnának!” – idézte az írást a honlap.

A névtelenségbe és arctalanságba burkolózó író kollektív retorzióval fenyegette meg a magyarságot, amivel majd „tiszteletre tanítják a nemzetet az ukránok javára”. Az ultimátum végrehajtására egyhetes határidőt szabtak – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

„Sikerült megvesztegetni az ukrán kormányt, azonban az ukrán hazafiak tisztán látnak. Elkezdjük a szabotázst, és támadásokat indítunk a városaitok, faluitok, iskoláitok ellen mindaddig, amíg a magyar járás létrehozásának ideológiája megszűnik – fenyegetőztek. – A biztonságotok a ti kezetekben van. Ha minimalizálni szeretnétek az áldozatok számát a magyar lakosság körében, akkor minél hamarabb sürgős intézkedéseket kell hozni az ukránellenes kezdeményezések megszüntetésére Kárpátalján!” – idéz a lap az „ukrán hazafi” fenyegető leveléből.

A megsemmisítéssel és elüldözéssel fenyegető névtelen üzenetek mellett, hamis bombariadók és egy terrorelhárítási gyakorlat is keserítette az utóbbi napokban a kárpátaljai magyar közösség életét. Még Kárpátalja kormányzója is úgy vélte, hogy a támadások célja a magyar kisebbség provokálása. Az ukrán szélsőséges nacionalisták aktivitásának köze lehet ahhoz is, hogy ha a járványhelyzet engedi, hamarosan helyhatósági választásokat rendeznek Ukrajnában – olvasható a Magyar Nemzetben.

A kormány bízik a magyar–ukrán jószomszédi együttműködésben

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég írt levelet ukrán kollégájának, az ukrán nemzeti ünnep alkalmából. A nyelvtörvény és a magyar kisebbséggel kapcsolatos politikai viták ellenére is Orbán Viktor biztosította az ukrán miniszterelnököt, Denisz Smihalt, hogy Ukrajna területi integritását fontosnak tartja.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke szerint a magyar miniszterelnök levele nagyon fontos gesztus, ugyanakkor nincs tudomása arról, hogy bármilyen válasz érkezett volna az ukrán politika részéről. Dobsa István hozzátette: Remélik, hogy új fejezetet nyithatnak az ukrán–magyar kapcsolatokban. „Vannak olyan példák, amelyek azt bizonyítják, hogy milyen jól együttműködhet a két ország”, és bíznak benne, hogy ez így lesz ezután is.

