Párizsban törtek-zúztak, Marseille-ben ünnepeltek a PSG veresége után

Az AFP-nek nyilatkozó drukkerek egyetértettek abban, hogy a mérkőzés egyes szakaszaiban jól játszottak, komoly gólszerzési lehetőségeik voltak és annak fizették meg az árát, hogy ezekkel nem tudtak élni.

Mintegy ötezer néző követte a mérkőzést a Parc des Prince-ben, miközben a stadionon kívül végig a találkozó során összetűzések voltak, a rendfenntartók könnygázt is bevetettek a petárdázó és tűzijátékozó szurkolók megfékezésére.

epa08621354 Paris Saint Germain supporters react near Le Parc des Princes stadium after the UEFA Champions League final match between Bayern Munich and Paris Saint-Germain in Paris, France, 23 August 2020. EPA/Mohammed Badra