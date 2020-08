Hóban ugráló kengurukat fotóztak Ausztráliában

Szokatlanul sok hó és hideg lepte be a déli féltekét. Bár a Föld másik oldalán még javában tombol a tél, de ez még ott is ritka ilyenkor. Brazíliában volt ahol mínusz 8 Celsius-fokot mértek – és olyan helyeken is havazott, ahol korábban szinte soha. Ausztráliát pedig méteres hó borította be. Sokan keltek útra az országban, hogy láthassák a havas tájon ugráló kengurukat – hangzott el az M1 Híradójában.