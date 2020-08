Minden korábbinál pusztítóbbak a mostani kaliforniai bozóttüzek

A valaha volt egyik legnagyobb tűzvésszel küzd az amerikai Kalifornia állam, ahol már egy Vas megyényi terület égett porig. Több mint 560 aktív tűzfészket tartanak számon, 12 ezer tűzoltó küzd a lángok megfékezésével. Brazíliában és Spanyolországban is erdőtüzek pusztítanak, La Palma szigetén a hadsereget is be kell vetni – hangzott el az M1 Híradójában.