Tom Gross: Obama baklövései okozták a migránsválságot

Barack Obama hibás politikája az egyik oka a migrációs válság kezelhetetlenségének – mondta el Tom Gross brit publicista, politikai elemző és emberjogi aktivista a budapesti Danube Institute-nek adott interjújában.

Gross szerint a migránsválság Obama elnök katasztrofális baklövései miatt gyakorlatilag megoldhatatlanná vált, hisz belátható időn belül ezek az emberek már nem tudnak visszatérni a szíriai otthonaikba. Ráadásul a Közel-Kelet tágabb geopolitikai helyzete is veszélyesen instabillá változott az utóbbi időben.

„A hidegháborúban gyakorlatilag két racionális fél állt egymással szemben. A szovjetek és az amerikaiak között soha nem állt fenn egy nukleáris háború valódi esélye, mert ott volt a „Kölcsönösen Biztosított Megsemmisítés” elve. A Közel-Kelet viszont teljesen más. Több atomhatalom is érdekelt, akik között egy „mexikói felállás” jött létre, ahol mindenki mindenkire fegyvert fog, ezért az egész szituáció rendkívül instabil.”

Védőmaszkot viselő illegális bevándorlók várják, hogy felszálljanak a kompra, amely elviszi őket a dél-olaszországi Lampedusa szigetéről (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo)

Több nagyobb játékos is van a régióban (mint Törökország, Irán vagy Szaúd-Arábia), amelyek mindegyike leginkább a saját felügyelete alatt látná a szomszédait, sőt közülük párat az Oroszországhoz hasonló globális hatalmak is támogatnak. És ahogy az Egyesült Államok lassan kihátrál a Közel-Keletről, már látszanak is a horizonton a jövő közelgő háborúinak homokviharai.

A nyugati média hozzáállása is sokat ront a helyzeten

Gross felemlegetett több alkalmat is, amikor a nyugati újságok szörnyű részrehajlását kellett megtapasztalnia. Szerinte a legtöbb baloldali lap bármikor képes kicsavarni a tényeket, vagy akár teljesen kitalált eseményekről tudósítani, ha azzal az érdekeit szolgálhatja.

„Képesek szó szerint kivágni egy fél mondatot [Trump] beszédéből, a mondat másik fele nélkül (és most a CNN-ről, az MSNBC-ről, a Sky News-ról vagy a BBC-ről beszélek) azért, hogy hamisan állítsák be azt, amit mondott. Hagyják már a nézőnek eldönteni, hogy egyetért-e Trump-pal vagy sem!”

Az igazi probléma pedig az, hogy az efféle újságírás nem csak az olvasók és a politikusok kapcsolatát mérgesíti el, hanem akár két ország kapcsolatát is, hiszen még a legtapasztaltabb vezetők is képesek elhinni a hamis információkat.

Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Ház Keleti termében (Fotó: MTI/EPA/Pool/Kevin Dietsch)

Irán jelenti a legnagyobb veszélyt a Közel-Keleten

A demokratikus Izraelt ugyanis folyamatos kritika éri a terrorelhárítási intézkedései miatt, míg a palesztinok és a környező autoriter országok agressziójáról alig esik szó. Az évtizedek óta fennálló arab-izraeli konfliktus kapcsán Gross elmondta, hogy egyre több szunnita ország köt nemhivatalos (és néha hivatalos) szövetséget Izraellel Irán ellen, mert mára egyértelművé vált, hogy a síita-iszlamista diktatúra jelenti a legnagyobb veszélyt a régió stabilitására nézve.

„[1978] óta az Iráni Iszlám Köztársaság jelenti a Közel-Keletre a legnagyobb veszélyt. Ezt pedig az arabok is észrevették, és így kialakult egy nemhivatalos szövetségi háló Izraellel.”

A palesztin kérdésre kitérve Gross szerint az elmúlt hét évtizedben már számtalanszor lett volna alkalma a kisebbségnek saját államot létrehozni, de ők még Netanjáhú és Trump legújabb és igencsak nagylelkű ajánlatát is visszautasították.

„Úgy gondolom, hogy tudat alatt közrejátszik egy bizonyos szintű antiszemitizmus is. [A nyugati vezetők] élvezik az elhúzódó konfliktust. Sőt, talán iszlamofób vagy antiarab érzéseik is vannak. Hagyjuk csak a zsidókat és az arabokat, hogy irtsák egymást! Kicsit olyanok, mint a nézők egy sportesemény lelátóin. Élvezik, hogy fennáll ez a konfliktus, mert eltereli a figyelmüket a többi problémáról.”

A Nyugat nem partner a kérdés megoldásában

A tervezet alapján Palesztina nemcsak, hogy független állammá válna, de a határait is kibővítenék és még egy 50 milliárd dolláros kezdőtőkét is kapna, hogy a világ legfiatalabb országaként elindulhasson. Gross szerint a Palesztin Autoritás azért utasítja vissza a Trump-tervet, mert élvezi az áldozatszereppel járó nyugati figyelmet és hatalmas segélyeket, miközben kibújhat az ország vezetésének felelőssége alól.