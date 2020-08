Nemi erőszak miatt vizsgálódnak a volt párizsi alpolgármester után

Vizsgálatot indított kedden a francia főügyészség Párizs volt alpolgármestere, Christophe Girard ellen kiskorú elleni nemi erőszak gyanújával

Rémy Heitz, Párizs főügyésze azt közölte, hogy a vizsgálatot a gyermekvédelmi bizottság vezeti.

A most 46 éves Aniss Hmaid a The New York Times című lapnak augusztusban adott interjújában azt mondta, 15 éves korában, Tunéziában találkozott a politikussal, akivel közel tíz éven át volt szexuális kapcsolata. Az interjúban Hmaid azt mondta, az eset maradandó pszichológiai sérülést okozott neki, és tönkretette az életét.

Girard visszautasította a vádat, ügyvédje pedig azt közölte, hogy jogi lépéseket tesznek a lapban megjelent cikk miatt. A jogász egyúttal azt rótta a bíróságok szemére, hogy szerinte a szexuális indíttatású bűncselekményeknél az ártatlanság vélelmét gyakran megelőzi a bűnösségé.

Girard, aki 2018 szeptemberében lett a szocialista Anne Hidalgo helyettese idén júliusban mondott le azt követően, hogy bírálatok érték a pedofíliával megvádolt íróval, Gabriel Matzneff-fel való barátsága miatt. A botrány nem sokkal az Anne Hidalgo győzelmét hozó francia önkormányzati választások után robbant ki.

A címlapfotó illusztráció.