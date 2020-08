Romlik a migrációs helyzet határon innen és határon túl

A dél-angliai Greatstone Beachről jelentkezett egy internetre feltöltött videóban Nigel Farage. A brit Brexit Párt elnöke egy néhány nappal korábbi zavargásról számolt be: elmondása szerint eredetileg az egyik londoni étterem hirdetett, korlátozott létszámú tengerparti pikniket.

A koronavírus-járvány miatt csak szűk körnek szánt összejövetelre pár tucat embert vártak hivatalosan. Hat óra után azonban hirtelen több ezer, többségében fekete-afrikai bulizó jelent meg.

A bevándorlásellenes politikus elmondása szerint a családok ezután gyorsan elhagyták a helyszínt, a tömeg pedig a szociális távolsággal nem törődve kezdett ünneplésbe, káoszt, szeméthegyeket, vizelettel teli üvegeket és ürüléket hagyva maguk után.

Nigel Farage úgy fogalmazott: az eset legfelháborítóbb része, hogy

Pedig a zavargáson készült felvételeken látszik, hogy a randalírozó tömeg több rendőrre is rátámadt, miután a helyiek beszámolója szerint az egyenruhások megpróbáltak fellépni a jogsértők ellen. A színesbőrű, többségében férfiakból álló csapat ezután földre vitte a járőröket, akik közül négyen megsérültek.

A party was held on Greatstone beach near New Romney, Kent, on Sunday for underprivileged youth from London but more people than expected turned up, organisers said. https://t.co/AMvSTeE8Oo

— BBC South East (@bbcsoutheast) August 10, 2020