A fertőzésszámok az áprilisi–májusi állapotokat idézik Európában

Világszerte meghaladta a 20,9 milliót a SARS-CoV–2 nevű vírussal diagnosztizáltak száma, a betegség halálos áldozataié pedig a 260 ezret péntek estére a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Indiában, az Egyesült Államokban, Brazíliában és több latin-amerikai országban jelentették a legtöbb új fertőzöttek az elmúlt hét során, míg a Dél-afrikai Köztársaságban, Kazahsztánban, a Dominikai Köztársaságban, Iránban és Bolíviában lassul a vírus terjedése az AFP francia hírügynökségnek az elmúlt hét adatain alapuló összesítése szerint.

Gyorsulási tendencia figyelhető meg Európában (+12 százalék), Ázsiában (+10), a Közép-Keleten (+10) és Latin-Amerikában (+4).

A járvány európai gócában, Olaszországban pénteken 574 új fertőzöttet jelentettek az előző napi 481 után. A vírus a járvány február végi kitörése óta 252 809 embert fertőzött meg, a betegségbe 35 234-en haltak bele.

Ismét kötelező lesz a 14 napos karantén az Egyesült Királyságban a Franciaországból, Hollandiából, Monacóból, Máltáról, valamint a Turks- és a Caicos-szigetekről és Arubáról érkezők számára a koronavírus-járvány miatt. A rendelkezés szombat hajnalban lép életbe.

Csütörtökön az Egyesült Királyságban 1009 új fertőzöttet regisztráltak. A szerdán bejelentett új módszer szerint számolt halálozási adat még mindig a legmagasabb Európában.

Spanyolországban országszerte bezárják az bárokat és az éjszaki mulatókat,

miután az elmúlt hetekben nőtt a fertőzöttek száma. Az országban közel 3000 új fertőzöttet regisztráltak az utóbbi 24 órában. Az esetek napi száma szinte megduplázódott augusztus első két hetében. A nyugat-európai országok közül Spanyolországban a legmagasabb a fertőzöttek száma, eddig 342 ezer 813 azonosított esettel, akik közül 28 ezer 617 ember hunyt el a kórban.

Utazási figyelmeztetést adott ki szinte egész Spanyolországra, ideértve a német turisták körében közkedvelt Mallorca szigetére a német külügyminisztérium pénteken a koronavírusos esetek számának elszaporodása miatt. Kivételt egyedül a Kanári szigetek képeznek.

Franciaországban újabb rekordot ért el az új fertőzöttek száma

a karantén feloldása óta. Az utóbbi 24 órában 2846 új fertőzöttet jelentettek, a járvány kezdete óta 212 211 embert diagnosztizáltak koronavírussal. Az elmúlt két hétben a duplájára nőtt a heti új fertőzöttek napi átlagos száma, és április 20. óta most először emelkedett 2000 fölé.

Rekordmagasságban az új fertőzöttek száma Ausztriában: egy nap alatt 282 ember tesztje lett pozitív. Ausztriában eddig 22 876 ember koronavírus-tesztje lett pozitív, közülük 20 499-en időközben meggyógyultak.

Horvátországban második napja rekordmértékű az új fertőzöttek száma, és a fiatalok a koronavírus legfőbb terjesztői. Csütörtökön 208-cal nőtt, és elérte a 6258-at a megfertőzöttek száma. Két új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 163-ra emelkedett.

Szlovéniában az elmúlt 24 órában 37-tel 2369-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt.

Romániában még mindig gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány,

egy nap alatt újabb 1415 embernél mutatták ki a fertőzést, ami 15 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát. Újabb 44 koronavírusos beteg halt meg az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 2900-at a járvány romániai áldozatainak száma.

Athénra és más térségekre is kiterjeszti Görögországban a kormány az éjszakai zárva tartást a koronavírusos fertőzöttek számának emelkedése miatt. A döntés szerint immár az ország legtöbb régiójában, így Athénban és Szalonikiben, illetve a turisták által kedvelt számos szigeten is legkésőbb éjfélkor be kell zárniuk az éttermeknek, bároknak és szórakozóhelyeknek. A 10,5 millió lakosú országban 6381 az azonosított fertőzöttek száma, közülük 221-en hunytak el.

Az Európai Unió (EU) megállapodást kötött az AstraZeneca nevű brit gyógyszeripari csoporttal 400 millió adag, koronavírus elleni védőoltás beszerzéséről – közölte az Európai Bizottság.

A nyugat-balkáni térség országai közül csak Szerbia igényelte a koronavírus elleni új orosz védőoltást,

ám szerb járványügyi szakemberek közölték, a megvásárolt vakcinát még Szerbiában is bevizsgálják, mielőtt alkalmazni kezdenék. Az országban péntekre az előző napi 28 751-ről 28 998-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Csütörtökön három újabb halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel a halottak száma 661-re emelkedett.

Albánok ezrei rekedtek az albán–görög határon pénteken, mielőtt életbe lép a negatív koronavírus-teszt bemutatásának és az egyhetes karanténnak a kötelezettsége. A sorban mintegy 4000 autó zsúfolódott össze, több mint 20 kilométer hosszan a dél-albániai Kakavia határállomásnál, amióta a héten bejelentették a szigorított görög intézkedéseket.

A címlapfotó illusztráció.