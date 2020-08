Washington aggódik a földközi-tengeri francia katonai szerepvállalás miatt

Megosztás Tweet



Washington aggódik Párizs katonai szerepvállalása miatt a Földközi-tengeren - jelentette ki Jonathan Hoffman, az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) szóvivője csütörtökön újságíróknak. A Pentagon szerint aggasztó, hogy Franciaország a Földközi-tenger keleti térségében megerősítette katonai jelenlétét, arra hivatkozva, hogy támogatja Görögországot Törökországgal szemben, amely további gázkitermelést helyezett ott kilátásba.

A sajtótájékoztatón a Pentagon szóvivője felhívta a figyelmet arra is, hogy “kicsi az együttműködés” Párizs és Ankara között.

"Franciaország és Törökország a NATO két rendkívül fontos tagja, és szeretnénk, hogy csökkenjen a feszültség közöttük" - fogalmazott Jonathan Hoffman. Kiemelte, hogy Washington a további együttműködést szorgalmazza Párizs és Ankara között, s olyan megoldást tart kívánatosnak a vitájukra, amely "nem teszi szükségessé hadihajók és repülőgépek telepítését a Földközi-tengeren".

Franciaország szerdán jelentette be, hogy két Rafale vadászbombázót és két Tonnerre helikopterhordozót küld a Földközi-tenger keleti térségébe "átmeneti időre". A Párizs és Ankara közötti feszültség az elmúlt napokban éleződött ki, azt követően, hogy Athén megvádolta Ankarát: törvényellenes energetikai feltárásokat folytat görög felségvizeken. Az elmúlt években a Földközi-tenger keleti vidékein kiterjedt gázmezőket fedeztek fel.

Párizs korábban elítélte a török légitámadásokat Irak területén, Recep Tayyip Erdogan török államfő pedig "gyarmatosító törekvésekkel" vádolta meg Párizst a libanoni szerepvállalása miatt.

Emmanuel Macron francia államfő arra hivatkozva jelentette be a vadászbombázók és a hadihajók telepítését, hogy így akarja "tiszteletben tartatni a nemzetközi jogot". A francia elnök egyúttal tárgyalást szorgalmazott Athén és Ankara között, s Berlint is sürgette a közvetítésre. Csütörtökön Recep Tayyip Erdogan államfő be is jelentette, hogy telefonon egyeztetett Angela Merkel német kancellárral.