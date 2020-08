Soros György már az Emberi Jogok Európai Bíróságát is saját befolyása alá vonta

Megosztás Tweet



Teljesen a befolyása alá vonta az Emberi Jogok Európai Bíróságát Soros György – derült ki egy fél évig tartó feltáró vizsgálatból. A V4NA hírügynökség beszámolója szerint a milliárdos spekuláns, szövetségesei mellett, az általa finanszírozott civil szervezetek is rendszeres kapcsolatban állnak a bíróság tagjaival.

Azáltal, hogy Soros György saját befolyása alá vonat az Emberi Jogok Európai Bíróságát a saját ideológiája szerint formálta a bíróságot. A hónapokig tartó elemzést az Európai Jogi és Igazságügyi Központ készítette.

Halkó Petra, a Századvég nemzetközi elemzője az Unió 27 című műsorában elmondta, a közel 200 oldalas tanulmány szerzője, egy francia jogász bemutatja a Soros-hálózatot, illetve azt hogyan épült az Emberi Jogok Európai Bírósága fölé, ezáltal folyamatos befolyást gyakorolva annak joggyakorlatára. Hozzátette,

hét civil szervezetet azonosítottak be, illetve több olyan bírát is, akik közvetlenül is köthetőek voltak Soros Györgyhöz, valamint annak szervezeteihez,

többek között a Nyílt Társadalom Alapítványhoz, az Amnesty Internationalhoz, a Helsinki Bizottsághoz vagy a Human Rights Watch-hoz.

A civil szervezetek és a bírák közötti kapcsolatrendszer úgy rajzolódott ki, hogy a kutatást végző alkotmánybíró gyakorlatilag átnézte az összes, az Emberi Jogok Európai Bíróságánál dolgozó bíró önéletrajzát. Ehhez felhasználta az Európa Tanács által rendelkezésére bocsátott hivatalos, nyilvános adatokat. A milliárdos tőzsdespekulánsnak azért állhatott érdekében

ilyen befolyást szerezni a bíróságon, mert annak döntései kihatással vannak az Európai Unió tagállamaira is.

Szabó Dávid külpolitikai elemző elmondta, az Emberi Jogok Európai Bírósága kiemelten fontos intézmény, melynek döntéseit még a kormányoknak is tiszteletben kell tartania, ezért is fontos Soros György számára, hogy ebben a testületben is legyenek emberei. Hozzátette, ezáltal pedig a milliárdos spekulánsnak sikerül elérnie azt, hogy az európai integrációt eltérítse a nemzeti együttműködések integrációjától.



A jelentést készítő Európai Jogi és Igazságügyi Központ szerint a civil szervezetekkel kapcsolatban álló bírák sokszor olyan ügyekben döntöttek, amelyek precedenst teremtenek. A legtöbb alkalommal a véleménynyilvánítással kapcsolatos eseteket vitték, de többször foglalkoztak menedékjogi, LGBT-jogi, kisebbségi és fogva tartási kérdésekkel is. Halkó Petra szerint

Soros György befolyása a bírák pártatlanságát veszélyezteti.

Kiemelte, az Emberi Jogok Európai Bírósága elsődlegesen az európai állampolgároknak az emberi jogait képviseli, és arról gondoskodik, hogy megfelelően biztosítva is legyenek számukra mindezek. Így ha egyes bírák már alapvetően bizonyos irányban elkötelezettek, illetve befolyást gyakorolnak rájuk, az azt jelenti, hogy nem tudnak objektíven ítélkezni, és nem fognak tudni megfelelő döntéseket hozni.

A beszámolókból az is kiderült, hogy

az érintett civil szervezetek több tízmillió dolláros támogatást kaptak a spekulánstól

az elmúlt években. Több bíró közvetlenül is kötődik Soros Györgyhöz, például a CEU-n keresztül. A szervezetekkel kapcsolatban álló bírák közül pedig azóta többet is valamilyen vezető tisztségbe választottak meg az Emberi Jogok Európai Bíróságán belül. Az összeférhetetlenségi problémákat Európa-szerte érzékelték a szakemberek. Tavasszal 150 ügyvéd és jogász szólította fel a testületet, hogy a bírók tegyenek közzé érdekeltségi nyilatkozatot. A szakértő szerint azonban a tagállamok is tehetnek lépéseket.

Legutóbb Németországban az alkotmánybíróság mondta ki, hogy egyes európai uniós szabályokat csak akkor lehet alkalmazni a tagállamokban, ha azok összhangban vannak az adott ország alkotmányával.

