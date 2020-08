Megfékezték a gázolajszivárgást Mauritiuson

Önkéntesek takarítják az olajjal szennyezett mauritiusi Pointe d’Esny partvidékét (Fotó: MTI/EPA/Laura Morosoli)

Mauritiuson szivattyúzással sikerült megállítani az üzemanyag szivárgását a zátonyra futott japán teherhajóból – közölték szerdán a helyi hatóságok.

A panamai zászló alatt közlekedő, Wakashio nevű, rakomány nélküli japán teherhajó július 25-én futott zátonyra az Indiai-óceánon, a Madagaszkár mellett fekvő üdülőparadicsom partjainál. A hajótest mostanra a folyamatos hullámzás hatására megrepedt, üzemanyagtartályból csütörtök óta folyt a gázolaj.

A hatóságok ökológiai vészhelyzetet hirdetettek, mert mintegy ezer tonna gázolaj ömlött a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve a környezetet. A tartályokból ezer tonnányit kiszivattyúztak, 460 tonnányit a tengerből gyűjtöttek össze. Keddre már csupán 1800 tonna üzemanyag maradt a hajón.

Bár a szivárgást megállították, most az a veszély fenyeget, hogy kettétörik a hajótest és a megmaradt gázolaj is a tengerbe kerül. A japán tulajdonos is megerősítette, hogy kiszélesedett a hajótesten keletkezett rés. A jármű önállóan képtelen haladni ezért vontatóra vették, hogy az áramlatok hatására ne sodródjon el.

Pravind Jugnauth mauritiusi miniszterelnök megköszönte annak a több ezer önkéntesnek a munkáját, aki a gázolaj összegyűjtésében és a partok tisztításában részt vesz. A mintegy 300 méter hosszú, 2007-ben épített hajó vasércet szállít. Húsz fős, nemzetközi személyzetét épségben kimentették.