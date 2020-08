Egyre aggasztóbb a helyzet Bejrútban

Megosztás Tweet



A libanoni fővárosban újra több ezren tüntettek, akik a politikai elitet teszik felelőssé a keddi pusztító erejű robbanásért. A tiltakozás zavargássá fajult: a hatóságok könnygázzal oszlatták a tömeget. A kormányfő bejelentette: előre hozott parlamenti választás kiírását javasolja. A helyiek közben próbálják menteni, ami menthető. Önkéntesek százai keresik a túlélőket és segítenek a romok eltakarításában – hangzott el az M1 Híradójában.

(Fotó: EPA)

Csatatérré változott szombat délután Bejrút központja, ahol több ezer ember követelte a kormány távozását és a politikusok felelősségre vonását a keddi tragédia miatt. Az „Ítélet napja” címmel meghirdetett tiltakozó akció azonban csakhamar zavargássá fajult.

A tiltakozók egy része megpróbálta áttörni a törvényhozás épülete köré vont kordont és kövekkel, Molotov-koktélokkal dobálta a rendfenntartókat, akik könnygázt vetettek be ellenük. Az órákon át tartó összecsapásban több mint százan megsérültek. Közben egy másik csoport megrohamozta a külügyminisztériumot.



Hírügynökségi jelentések szerint a támadókat nyugalmazott katonatisztek vezették, és néhány tucatnyian be is jutottak az épületbe.

Libanon már tavaly ősz óta forrong,

mivel egyre többen érzik a saját bőrükön a súlyos gazdasági válság hatásait.

A több, mint másfél száz ember halálát okozó robbanás csak fokozta a feszültséget.

A keddi katasztrófa óta már 19 embert őrizetbe vettek, köztük a kikötő és a vámhatóság vezetőjét. Azt viszont továbbra sem tudni, hogyan keletkezett az a tűz, amelytől berobbant a kikötő egyik raktárában tárolt 2750 tonna ammónium-nitrát. A politikusok és a tisztségviselők egymásra mutogatnak.

A libanoni államfő pénteken úgy fogalmazott, a robbanás lehetett baleset, de akár egy becsapódó rakéta is okozhatta a tüzet. Azt viszont mereven elutasította, hogy nemzetközi vizsgálat induljon az ügyben.

(Fotó: EPA)

Közben eltemették az ellenzékben lévő Kataeb keresztény párt főtitkárát, aki szerdán belehalt a a robbanás okozta sérüléseibe. A párt vezetője a gyászszertartáson jelentette be, hogy három képviselőjük visszaadta mandátumát, és arra szólította fel a frakció többi tagját, hogy kövessék példájukat.

A bejrúti kikötőben,

még mindig kutatnak az esetleges túlélők után.

Kiégett roncsok, törmelék, kiömlött gabona keveredik ott, ahol néhány napja még egy parkoló volt. Hivatalos adatok szerint 45 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván, miközben egy nap alatt több tucatnyi azonosítatlan holttestet találtak.

A robbanás miatt több egészségügyi intézmény is használhatatlanná vált, a betegeket és a sérülteket ideiglenes tábori kórházakban próbálják ellátni.

Önkéntesek segítenek azoknak is, akiknek lakását lerombolta a keddi detonáció. Becslések szerint a főváros lakosságának egytizede, nagyjából 300 ezer ember nem tud visszatérni otthonába. Közben a világ minden tájáról érkeznek a segélyszállítmányok és a mentőcsapatok Libanonba. Vasárnap nemzetközi videó-donorkonferenciát tartanak az ország megsegítésére.

(Fotó: EPA)

Magyarországról is több segítség érkezik és érkezett már Libanonba. A magyar kormány egy millió eurós gyorssegélye már célba ért. Tegnap pedig a debreceni orvoscsoport is landolt Bejrútban, szombaton pedig már szolgálatba is állt. Bőven lesz dolguk, szombaton egy magánkórházban segédkeztek, vasárnaptól viszont valószínűleg a hadsereg egyik ideiglenes kórházában dolgoznak majd.

Megkezdte szolgálatát a magyar orvoscsoport Bejrútban. A Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának vezetője az M1-nek elmondta: egy magánkórházba látogattak el, ahol azonnal munkába is álltak. Két kritikus állapotban lévő sérültet vizsgáltak meg.

„Ezt követően a kórház minden egyes részlegén bemutattak bennünket, illetve vizsgáltuk a betegeket és konzultációt adtunk. A holnapi nap folyamán előzetes egyeztetések folyamán az az információnk van, hogy a katonaság által, talán már holnapra elkészített kórházsátorban fogjuk felállítani a bázisunkat. És egy egész ambulanciát fogunk elvinni, és fogjuk kezelni a nagyerejű robbanásban megsérült embereket” – mondta Késmárky András orvos-igazgató.

Az orvoscsoport pénteken indult el a libanoni fővárosba. A csapatban aneszteziológusok, ideggyógyászok és sebészek is vannak.

Több mint kétszáz kilogramm felszerelést vittek magukkal, köztük orvosdiagnosztikai eszközöket, kötszereket és gyógyszereket,

valamint lélegeztetőgépet is. Ezzel azonnal és bárhol intenzív ellátást tudnak nyújtani, de a betegszállításban is segítenek.

Németh Ágoston napok óta tájékoztatja az M1 Híradó nézőit a Bejrútban uralkodó állapotokról. Az ő otthona is lakhatatlanná vált.

„Úgy tűnik, hogy még költözködni fogunk párszor, amíg a felújítás zajlik. Az épületet, amiben laktunk azt valószínűleg a következő egy-két hónapban nem tudják annyira fölújítani, hogy utána a lakásunknak is neki tudjunk állni. Úgyhogy feltehetőleg egy-két hónapon belül nem tudunk visszaköltözni” – mondta Németh.

A magyar kormány egy millió eurós támogatása már megérkezett Libanonba,

és több magyar segélyszervezet: az ökumenikusok, a karitász és a baptisták is rendkívüli támogatást ajánlott fel.

Libanon fontos szerepet tölt be abban, hogy megmaradhassanak a keresztények a térségben. Erről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa beszélt az M1-en. Ujházi Lóránd sérülékenynek nevezte a libanoni felekezetek és etnikumok közötti békét, amelyet veszélyeztethet a bejrúti robbanás.