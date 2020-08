Nógrádi: Emberi mulasztások sorozata okozta a bejrúti robbanást

Megosztás Tweet



A jelek szerint az első robbanást petárdaraktárban keletkezett tűz okozta, a második rendkívüli erősségét pedig az, hogy nagy mennyiségű ammónium-nitrát robbant fel. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint emberi mulasztások sorozata vezetett a hatalmas károkat okozó robbanáshoz.

A bejrúti robbanások okát továbbra is vizsgálják. A jelek szerint az elsőt petárdaraktárban keletkezett tűz okozta, a második rendkívüli erősségét pedig az, hogy nagy mennyiségű ammónium-nitrát robbant fel, amelyet több éve kobozott el és azóta egy kikötői raktárban tárolt a vámhivatal. A jordániai földtani intézet szerint a robbanás 4,5-es erősségű földrengésnek felelt meg a Richter-skálán. Bejrútban kéthetes szükségállapotot hirdetett ki a libanoni kormány.

A kettős robbanás súlyos károkat okozott (Fotó: MTI/EPA/Nábil Munzer)

Nógrádi György az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, a robbanás felelősének megállapításakor több kérdést is fel kell tenni, többek között azt, hogy a kormány és a helyi vezetők miért tárolták hat éven keresztül az elkobzott ammónium-nitrátot, miért nem semmisítették meg azt annak ellenére, hogy a kikötő vámparancsnoksága többször is felszólította az illetékeseket, szállíttassák el a kémiai anyagot, mert az fokozottan robbanásveszélyes. Tehát

a helyi kormányzás felelősségét nem lehet eltussolni

– hangsúlyozta.

Hozzátette, emberi mulasztások sorozata okozta a tragédiát, az eddigi ismertek alapján ki lehet zárni, hogy terrorcselekmény történt volna.



Nógrádi György elmondta, utánanézett és kiderítette,

a kikötő, ahol a robbanás történt, a világ egyik legkorruptabb kikötője,

tehát a letartóztatott kikötői alkalmazottak nem ok nélkül kerültek a hatóság látókörébe.

Egy érdekességre is felhívta a figyelmet, mégpedig arra, hogy bár két napja történt a robbanás egyelőre semmi pontos adatot nem lehet tudni. Nem tudni mekkora a kár, azt sem, pontosan hány áldozata, sérültje van a katasztrófának, a hatóságok folyamosan csupán becsült számokat közölnek.

A beszélgetésben kitért arra is, hogy az évek óta Libanonban uralkodó helyzet áttekinthetetlen, az utolsó népszámlálás 1934-ben volt, így napjaikban csak megbecsülni lehet, hogy az ország lakosságának 30 százaléka síita, ugyancsak 30 százaléka szunnita, 33 százaléka pedig keresztény. A kaotikus helyzetet az is tovább fokozza, hogy az ország tele van Szíriából érkezett menekültekkel, illetve palesztin táborokkal is, amelyek nem tartoznak az ország irányítása alá.

A polgárháború előtt Libanont a Közel-Kelet Svájcának nevezték, hiszen jól funkcionált az ország, a különböző vallások megfértek egymás mellett – zárta gondolatait Nógrádi György.