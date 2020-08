Folyamatosan érkezik a segítség Bejrútba – a DEKOM csapata is részt vesz a mentésben, gyógyításban

Megosztás Tweet



Már meg is érkezett Bejrútba az az egymillió euró, amit a magyar kormány küldött segítségül Libanonnak. A maronita pátriárka levélben köszönte meg a segítséget. Időközben Magyarország katasztrófavédelmi szakértőket is felajánlott. Öten indulnak el Libanonba. Bejrútban továbbra is zajlanak a mentési munkálatok. Magyar sérültről nincs hír – hangzott el az M1 Híradójában.

Két nappal a katasztrófa után, még mindig szinte háborús állapotok uralkodnak Bejrútban. Rengeteg ház vált lakhatatlanná. Köztük egy magyar férfié is, aki menyasszonyával alig pár száz méterre lakott a detonáció helyszínétől. Teraszáról felvételt készített a robbanásról. Eddig barátaiknál húzták meg magukat. A férfi azonban csütörtök reggel az M1-nek azt mondta, ma visszamennek a romokban álló lakásukhoz.

„Tegnap azért nem mentünk vissza, mert akkor olyan hírek voltak, hogy a levegőben mérgező anyagok vannak. Most már kiderült, hogy mérgező anyag nincs, viszont olyan finom por van, ami le tud rakódni a tüdőben, úgyhogy megvártuk azt a megerősítést, hogy vissza tudunk menni biztonságosan” – közölte.



További felvételeket küldött az M1-nek egy magyar lány is. A lány repülőgépe éppen azután landolt Bejrútban, hogy megtörtént a robbanás. Megdöbbentő látvány fogadta.

Hatalmas az összefogás, mindenki azzal van elfoglalva, hogyan segíthet a másiknak, a magyar lány is csatlakozik majd az önkéntesekhez, de egyelőre a hatóságok nem engedik a romok közelébe.

„Úgy tudom, itt nagyon sok régi épület van, úgyhogy félnek attól, hogy még további omlások várhatók, és ezért nemigen akarnak oda több embert beengedni, hiszen hihetetlenül balesetveszélyes” – közölte.

Egymillió euróval segít Magyarország

Magyarország is segít Bejrútnak. Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára a kormány a károk enyhítésére egymillió eurót ajánlott fel a szír katolikus egyháznak a Hungary Helps programban. A támogatás már megérkezett.

Béchara Boutros Rai bíboros, a maroniták antióchiai pátriárkája levélben mondott köszönetet Orbán Viktornak. Azt írta:

Isten áldását kérem Önre és Magyarországra.

„Hazánk közben szakértőkkel is segíti Libanont. Tegnap este kért Libanon segítséget, műszaki személyzetet is a Belügyminisztrériumtól. Ötven percen belül jeleztük a készségünket arra, hogy segítséget küldjünk” – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Pénteken Bejrútba utazik a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportja (DEKOM) is. A feladatuk a betegek szállítása és ellátása mellett az lesz, hogy felmérjék, szükség lesz-e a későbbiekben újabb magyar mentőcsoportok kiküldésére.

A felszerelést már összekészítették. A csoport vezetője azt M1-nek azt mondta: egy olyan terepen kell majd gyógyítaniuk, ahol semmi sem maradt épségben, ezért kötszertől kezdve a lélegeztetőgépig mindent magukkal kell vinniük.

„Olyan diagnosztikai eszközöket választottunk, amelyeket könnyen tudunk hordozni, és kvázi egy intenzív betegellátó osztályt tudunk azonnal felállítani, akár egy sátorkórházban vagy akár a területen szabad ég alatt, és ezzel a súlyos állpotú betegeket is képesek vagyunk ellátni” – közölte Késmárky András orvos-igazgató, a DEKOM elnöke.

A segítségnyújtáshoz csatlakozott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is. Adománygyűjtést indítottak.

Még mindig több mint száz embert tartanak számon eltűntként

Csütörtök reggelre katonai járművek jelentek meg Bejrút utcáin. A hadsereg átvette az ellenőrzést a város egyes részein. Mivel a közszolgáltatások alig működnek, egyedül a katonaság képes koordinálni a romeltakarítást, de a fosztogatásoknak és a zavargásoknak is elejét akarják venni. A városban ugyanis egyre nő a feszültség.

Csaknem háromszázezer embernek mindene odaveszett, többen közülük az utcán alszanak,

és egész nap a romos házuk, lakásuk, üzletük előtt üldögélnek. „Ki fog minket kártalanítani? Elveszítettük a házunkat, az üzletünket, a nagybátyám felesége is meghalt, van itt más egyéb is, mint a halál?” – kérdezte kétségbeesetten egy férfi.

Az elégedetlenség és a düh már kézzelfogható, a romok eltakarításában segédkező önkéntesek spontán tüntetésen követelték a kormány és a politikai elit távozását.

Közben folytatják a túlélők felkutatását. A több mint százharminc halálos áldozat mellett csaknem száz embert még keresnek, a sebesültek száma pedig több ezerre tehető.

A város kórházai egyik pillanatról a másikra teljesen megteltek, csak a libanoni amerikai egyetem oktatókórházában ötszáz sebesültet láttak el, közülük kétszázan súlyos sérüléseket szenvedtek. Az egész országban nincs annyi kórházi ágy és szükséges felszerelés, ami elegendő lenne ennyi sérült ellátására.

A járvány fellángolásától tartanak a tragédia után

És minden bizonnyal a koronavírus-helyzet is súlyosbodik. A keddi tragédiát követően a maszk viselése és a távolságtartás volt az utolsó dolog, amire odafigyeltek az emberek, ezért most sokan attól tartanak, az újabb megbetegedések száma robbanásszerűen megnő majd. A detonációban a járványkórház is megrongálódott, minden beteget egy másik épületbe kellett szállítani.

A libanoni fővárosba folyamatosan érkeznek a segélyek.

Franciaország ötvenöt szakembert és egy ötszáz fő ellátására alkalmas mobil klinikát küld a katasztrófa sújtotta területre. A szolidaritás jegyében ma Bejrútba utazott Emmanuel Macron francia államfő. A tragédia helyszínén tett látogatása után az ország vezetőivel találkozott.

„Tudjuk, hogy tragédián túl a jelenlegi válság mély. Ez egy politikai, erkölcsi, gazdasági és pénzügyi válság, amelynek elsősorban a libanoni emberek az áldozatai” – mondta Emmanuel Macron, és ígéretet tett arra, hogy élére áll egy európai szintű segélyezésnek.

A keddi robbanás minden idők egyik legpusztítóbb nem nukleáris eredetű detonációja volt. Szakértők szerint erőssége elérte a második világháború legpusztítóbb bombája erejének egytizedét.

A tragédiát egy felelőtlenül tárolt vegyianyag-rakomány okozta. A kikötői raktárban 2700 tonnányi ammónium-nitrátot helyeztek el, amit évekkel ezelőtt kobzott el a vámhatóság egy hajóról. A szerdai kormányülésen a libanoni államfő megígérte: a bűnösöket hamarosan felelősségre vonják, és a lehető legszigorúbb büntetéssel sújtják.