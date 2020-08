Az Ovizsarut is utolérte a rendőrgyűlölet Amerikában

Az addig akciófilmekben szereplő Schwarzenegger egyik legnépszerűbb vígjátéka volt az 1990-ben mozikba kerülő Ovizsaru. A filmben a volt testépítő óvóbácsinak álcázott rendőrt alakít, akinek egy csapat óvódással kell megbirkóznia, miközben egy drogárust próbál kézre keríteni. A kezdeti nehézségek után sikerül összebarátkoznia a gyerekekkel és elfognia az antagonistát.

Eredetileg azért került portlandi filmfesztivál programjába a film, mert azt 30 évvel ezelőtt a szintén Oregon állambeli Astoria városában forgatták – írta a Daily Mail.

A szervezők a jelenlegi rendőrellenes hangulatban jobbnak láttak levenni a filmet a műsorról. Egy helyi író indított kampányt.

Lois Leveen szerint egyáltalán nem családi film az Ovizsaru, mert az romantikusan mutatja be a gyermekek rendőrök általi fegyelmezését. Ráadásul azt a nézetet is táplálja, hogy a rendőri szigor miatt a hátrányos társadalmi hátterű diákok, mint a színes bőrűek, vagy latinók börtönbe kerülnek. Az Egyesült Államokban erre egy külön kifejezés is létezik (school-to-prision pipeline).

Az írónő a filmet az Elfújta a szél, valamint az Amerika hőskora című 1915-os produkcióhoz hasonlította, amely az amerikai polgárháború történetébe szőve mutatja be két amerikai család sorsát. A filmre rásütötték a rasszizmus bélyegét az egyik fekete bőrű szereplő ábrázolása miatt.

George Floyd meggyilkolása után kialakult hangulatban ideiglenesen kivették a HBO kínálatából az 1939-ben készült Elfújta a szél című klasszikust is. Margaret Mitchell azonos című, Pulitzer-díjas regényből készült produkció a szolgáltató szerint egy korszak terméke, és hordozza azokat az etnikai és faji előítéleteket, amelyek akkoriban általánosak voltak az amerikai társadalomban.

Teljes értetlenség övezte a portlandi döntést.

„Őrület. A dühös baloldaliak gyűlölik Hollywoodot. Aki nem ért egyet, azt cenzúrázzák” – írta Twitter mikroblogján Ted Cruz, texasi republikánus szenátor.

Hollywood, afraid of the mob, will keep funding those trying to erase any speech/movies that don’t conform. https://t.co/aZUKKaBywZ

— Ted Cruz (@tedcruz) August 5, 2020