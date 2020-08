Apokaliptikus állapotok Bejrútban

Megosztás Tweet



Bejrútot katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították a keddi rendkívül erőteljes robbanások miatt. Éjfélre már 78 halálos áldozatról tájékoztatott Libanon egészségügyi minisztere és csaknem négyezer sérültről. Az első hírek szerint egy raktárban tárolt 2700 tonna ammóniumnitrát robbant fel. A libanoni kormányfő nemzetközi segítséget kért, és a felelősök megbüntetését ígérte. Három napos gyászt hirdettek.

Apokaliptikus állapot uralkodik a libanoni főváros keleti részén. Az utcákat törmelék borítja, összetört járművek, leszakadt erkélyek, kidőlt falak, üvegcserép mindenütt. Az emberek sokkos állapotban, tehetetlenül járkálnak a romok között. Még a robbanás helyszínétől 8–10 kilométerre lévő utcákban is megrongálódtak az épületek – hangzott el az M1 Híradójában.

A detonáció iszonyatos ereje felborította és a korlátnak csapta a járműveket a városból kifelé vezető úton.

A robbanás pillanatát többen is megörökítették. A szemtanúk egybehangzóan arról számolnak be, hogy először a sűrű, gomolygó füstfelhőt pillantották meg, majd hirtelen fülsiketítő robajt hallottak, miközben magasra csaptak a lángok. Legtöbben egy második robbanást is hallani véltek.

„Itt parkoltam, most az autóm a feje tetején áll. Elhinni sem tudom, amit látok” – mondta egy férfi

Megéltem a polgárháborút, de ehhez hasonlót még soha nem láttam

– idéztek egy szemtanút a hírügynökségek.

Pontos adatok egyelőre nincsenek a sérültek és áldozatok számáról, hiszen a kórházakban is káosz uralkodik, nem győzik ellátni a sérülteket.

Az egyik intézménybe rövid idő alatt 300 beteget szállítottak. Ráadásul a helyszínhez legközelebb eső kórház félig összeomlott. Az embereket véradásra szólították fel.

A libanoni fővárosban több magyar is él. Arról egyelőre nincs hír, hogy bármelyikük is megsérült volna a robbanásban. Az M1 elérte a Bejrútban Németh Ágostont, aki menyasszonyával alig pár száz méterre lakott a detonáció helyszínétől, így közelről látta az eseményeket. Ők jól vannak, de a ház, amelyben éltek, összeomlott a robbanástól, amit a férfi egy kamerával rögzített a saját teraszukról.

A Skype-on nyilatkozó férfi elmondta: a kikötővel szomszédos városrészben lakik menyasszonyával, mintegy 300-400 méterre a történtektől. A lakásuk teraszáról nézte végig ahogy 17 óra 40 perckor lángba borult a kikötőben egy épület.

Először puskaropogás szerű hangot hallott, majd 18 óra után volt a második, az igazán hatalmas robbanás, amelyet a felvételeken látni. Egy pillanattal később az ablakok kitörtek, ő a földön találta magát és látta, hogy a lakásuk romokban van: minden ablak kitört, az összes bútor szanaszét repült, semmi nem maradt a helyén.

Mindenütt üvegszilánkok borították a padlót, a bejárati ajtó teljesen kidőlt, a lift fémajtaja beszakadt.

Úgy döntöttek, hogy barátaikhoz költöznek át. Útban feléjük az utcán folyamatos volt a szirénázás, és látták, ahogy sebesülteket visznek autókkal.

Mint mondta, a helyi híradások szerint egy ammónium-nitrát raktár égett és robbant fel.

A Bejrútban élő Németh Ágoston nyilatkozott az M1 Híradónak. Forrás: MTVA

A műsorvezető kérdésére Németh Ágoston közölte: nem volt tudomása arról, hogy a közelben robbanószert tároltak volna. Mint mondta, az ammónium-nitrát műtrágyagyártáshoz is alapanyag, ezért nem jelentené ki, hogy robbanószer volt az épületben.

Közölte, hogy a teraszukról látta azt is, amint egy hajót a robbanás odébb lök, és az épület, amely kigyulladt, eltűnt, helyén kráter van, amelybe beömlött a tenger.

Elmondta, hogy jól vannak, szerencsére több magyar barátjuk él Bejrútban, akikkel felvették a kapcsolatot, azok pedig felajánlották, hogy megszállhatnak náluk.

Katasztrófa sújtotta várossá nyilvánították Bejrútot

Kedd késő estére összehívott rendkívüli ülésén a Legfőbb Védelmi Tanács nyilvánította katasztrófa sújtotta várossá Bejrútot, és a testület azt javasolta a kormánynak, hogy szerdán hirdessen ki rendkívüli állapotot két hétre. Az egészségügyi miniszter közlése szerint sokan eltűntek, keresésüket a romba dőlt épületekben és a törmelék alatt nagyon nehezíti, hogy nincs áram.

Leállt a telefonösszeköttetés és az internetszolgáltatás is.

A robbanások miatt ehetetlenné vált a kikötő magtáraiban tárolt gabona. A gazdasági miniszter közölte, hogy Libanon majd importra szorul, de egyelőre elég búzája van.

Ammóniumnitrát raktár robbant fel

A robbanások okát még mindig nem tudni. Az első hírek szerint petárdaraktárban keletkezett tűz okozta az elsőt, a második rendkívüli erősségét pedig az, hogy nagyon nagy mennyiségű, 2700 tonna ammóniumnitrát robbant fel, amelyet már hat éve tároltak egy kikötői raktárban.

A jordániai földtani intézet szerint egyébként a robbanás egy 4,5-ös erősségű földrengésnek felelt meg a Richter skálán. A robbanást Cipruson is hallották.

Súlyosan megrongálódott Finnország libanoni nagykövetségének épülete is. A finn kormány Twitter-üzenetben tudatta, hogy a tetemes anyagi károk ellenére senkinek nem esett baja a követség alkalmazottai közül. Sanna Marin finn miniszterelnök „sokkolónak" nevezte a robbanás hírét, és részvétét nyilvánította a halálos áldozatok családtagjainak, akárcsak Pekka Haavisto finn külügyminiszter, aki üzenetében megemlítette, hogy még mindig nem tudni, mi okozta a katasztrófát.

Mindent füst borított a libanoni fővárosban a robbanás után. MTI/EPA/Wael Hamzeh

Találgatások kezdődtek

Eközben olyan találgatások is napvilágot láttak, hogy nem baleset történt. Libanon feszült időket él, ezrek tüntetnek a kormány ellen, amiért nem képes kezelni az egyre súlyosabb gazdasági válságot. Az utóbbi hetekben az izraeli-libanoni határon is fokozódott a feszültség.

A robbanás után az izraeli kormány sietett közölni, hogy semmilyen formában nincs közük a történtekhez.

Gabi Askenázi izraeli külügyminiszter viszont arról beszélt, hogy „baleset volt, amelyet tűz okozott", és óvatosságra intett a különböző feltételezések kapcsán. „Nem látok okot arra, hogy ne higgyünk a bejrúti jelentéseknek" – mondta az izraeli külügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnök kedd este úgy nyilatkozott, hogy tábornokai szerint valószínűleg robbanószerkezet okozhatta a robbanásokat.