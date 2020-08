Kétmillió dollárt érő drágakövet ásott ki egy tanzániai bányász

Az újonnan talált nyers drágakő 6,3 kilogrammot nyom – írja a bbc.com. Júniusban a valaha talált két legnagyobb – 9,27 kilogrammos, valamint 5,103 kilogrammos – tanzanitért a kormánytól egy 7,74 milliárd tanzániai shillinges (egymilliárd forintos) csekket vehetett át Saniniu Laizer bányász-kisvállalkozó.

Az 1960-as években felfedezett, a 21. század drágakövének tartott tanzanit kizárólag a kelet-afrikai ország egy kis északi régiójában található meg. Sokféle színváltozatban létezik a zöldtől a vörösön át a liláig és a kékig. Ez a Föld egyik legritkább drágaköve, egy helyi geológus becslése szerint a Föld tanzanitkészletei a következő 20 évben teljesen kimerülhetnek. Értékét ritkasága mellett a színe és a tisztasága határozza meg.

#TANZANIA: Saniniu Laizer, the small-scale miner who in late June this year, earned TZS 7.8 Billion after selling two Tanzanite stones to the Government, is on the verge of making billions of shillings today after mining yet another gemstone of similar kind which weighs 6.33Kgs. pic.twitter.com/AMXpbQMijj

— Tanzania Updates (@TanzaniaUpdates) August 3, 2020