Eladó Rosa Parks levele Martin Luther Kingről

Ötvennégyezer dollárért (16 millió forint) kínálják eladásra Rosa Parks afroamerikai polgárjogi aktivista egy kézzel írt levelét, amelyben Martin Luther Kinget méltatja.

Az 1981. október 6-i keltezésű levelet egy bizonyos Kessler úrnak címezték, több mint egy évtizeddel King meggyilkolása után. „Csodáltam és tiszteltem, mint egy nagyszerű férfit, aki elkötelezte magát az emberiség minden elnyomott csoportjának szabadsága, békéje és egyenlősége mellett” – írta Parks Kingről. Hozzátette: „az alabamai Montgomery tömegeinek és a nemzetnek a vezetője volt”.

A régi kéziratok adásvételével foglalkozó Moments in Time nevű cég vezérigazgatója, Gary Zimet tudomása szerint ez az egyetlen levél, amelyben Parks megemlíti Kinget és a dokumentum azért is különleges, mert kézzel írott. Zimet szerint Parksnak még a gépelt levelei is ritkák. A cég 54 ezer dollárért kínálja a különleges dokumentumot.

A varrónőként dolgozó Parks 1955 decemberében Montgomeryben nem volt hajlandó átadni helyét a buszon egy fehér bőrű utasnak, ezzel megszegve az akkori szegregációs előírásokat. Letartóztatták és pénzbírságra ítélték, de fellépésével mozgalmat indított el, amelynek élére egy fiatal lelkész, Martin Luther King állt.

A fekete népesség 381 napon át bojkottálta a busztársaságokat. Az amerikai legfelsőbb bíróság 1956-ban alkotmányellenesnek nyilvánította az elkülönítést a tömegközlekedési járműveken. Parks 92 évesen halt meg 2005-ben. Montgomeryben szobor őrzi az emlékét.

A címlapfotó illusztráció.