A tömegeseményekhez köthetők a kialakult fertőzésgócok

Több tucat ember kapta el a koronavírust egyetlen házibuli után itthon, sőt úgy tudni, 120-nál is többen hatósági házi karanténba kerültek a kontaktkutatás után. Idehaza egyelőre kedvező a járványhelyzet, de ez az eset is bizonyítja, hogy milyen könnyen lobbanhat be újra a járvány – hangzott el az M1 Híradójában.