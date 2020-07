Sajnálja a német védelmi miniszter, hogy kevesebb lesz az idegen katona

Megosztás Tweet



Sajnálatosnak nevezte Annegret Kramp-Karrenbauer német védelmi miniszter pénteken a mintegy 12 ezer amerikai katona tervezett kivonását Németországból, ugyanakkor hangsúlyozta, mindez aláhúzza annak szükségét, hogy Európa többet tegyen saját biztonsága érdekében.

Kramp-Karrenbauer péntek reggeli állásfoglalásában hangsúlyozta az európai integráció elmélyítésének szükségességét, és reményét fejezte ki, hogy Németország az unió soros elnökeként képes lesz előrelépést elérni a biztonsági és védelmi kérdésekben.

"Szem előtt tartjuk a német és az európai érdekeket" - jelentette ki a német tárcavezető. "Az igazság az, hogy a jó élet fenntartása Németországban és Európában egyre inkább azon múlik, miként vagyunk képesek mi magunk szavatolni biztonságunkat" - mondta.

Kramp-Karrenbauer hozzátette, a nyári törvénykezési szünet után összehívja az érintett német tartományok vezetőit, hogy megbeszélje velük, a német hadsereg (Bundeswehr) miként tud majd támogatást nyújtani régióiknak az amerikai katonák létszámának csökkentése után.

A német kormány eddig visszafogottan reagált Donald Trump amerikai elnök döntésére, aki korábban többször bírálta Németországot, mert megítélése szerint Berlin nem fordít elég pénzt védelmi célokra.

Rolf Mützenich, a nagykoalícióban kormányzó szociáldemokrata párt (SPD) szövetségi parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor felvetette, hogy jelen körülmények között felül kellene vizsgálni a haditechnikai együttműködést. A Süddeutsche Zeitung című napilapnak nyilatkozva elmondta, hogy "a szeszélyesség és a nyomásgyakorlás" nem lehet alapja egy partnerségi együttműködésnek.

Roderich Kiesewetter kereszténydemokrata képviselő a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva bírálta Mützenich kijelentését mondván, hogy Európában nincs megfelelő, illetve megengedhető helyettesítője az amerikai hadiipar csúcstechnológiájú termékeinek.

Mark Esper amerikai védelmi miniszter szerdán közölte, hogy heteken belül megkezdik a korábban bejelentett csapatcsökkentést, amelynek keretében csaknem 12 ezer katonát vonnak ki Németországból. Csaknem 5600 katonát NATO-tagállamokba telepítenek át, mintegy 6400 katona pedig visszatér az Egyesült Államokba. Így a németországi amerikai csapatok létszáma 36 ezer főről 24 ezerre csökken. A miniszter bejelentette, hogy megszűnik az Európában állomásozó amerikai haderő (Eucom) németországi főparancsnoksága is: ezt Stuttgartból a belgiumi Monsba helyezik át, ahol a NATO-parancsnokság is található. Elmondta, hogy a jövőben szó lehet a Stuttgartban lévő Afrikai parancsnokság (Africom) áthelyezéséről is.

Katonai jelenlét 1945 óta

A Wehrmacht 1945. május 8-ai, feltétel nélküli kapitulációja a németek számára véget vetett a második világháborúnak. 1918-ban az időben kötött fegyverszünettel Németországnak még sikerült elkerülnie a totális katonai vereséget, 1945 májusában azonban megszűnt a német államiság, és az ország elveszítette nemzetközi jogi szuverenitását.

A feltétel nélküli kapitulációval a legfelsőbb hatalom gyakorlása négy megszálló hatalom – Egyesült Államok, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország – kezébe került.

A második világháború európai befejeződésének időpontjában mintegy 3,5 millió amerikai katona tartózkodott Európában. Létszámuk a harci cselekmények befejeződésével gyorsan apadt, mégis: az amerikai katonai jelenlét hosszú időre meghatározó tényezővé vált Európában – írta korábban a rubicon.hu.

Ismert: a Szovjetunió a kommunista diktatúrák összeomlása után kivonta csapatait Kelet-Németországból, az ország újraegyesítése után az Egyesült Államok ugyanezt nem tette meg.