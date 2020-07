Hatalmas robbanás Fukusimán - levegőbe repült egy étterem

Robbanás történt egy fukusimai hot pot étteremben, a balesetben egy ember meghalt és tizennyolcan megsérültek – közölte a helyi rendőrség és tűzoltóság csütörtökön.

#BREAKING: Two #killed & 16 people have been #Injured after an #Explosion at a #Restaurant in the #Koriyama City area of #Fukushima Prefecture, #Japan.

pic.twitter.com/nizj0Z2ZZc

— A̷s̷h̷i̷s̷h̷ ̷G̷o̷s̷w̷a̷m̷i̷ (@AshishG0swami) July 30, 2020