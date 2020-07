A világon minden harmadik aktív koronavírus-fertőzött amerikai

Megosztás Tweet



Már több mint 17 millió fertőzöttet regisztráltak világszerte: ezek azonban csak az igazolt megbetegedések, a valós szám ennek a sokszorosa, akár több száz millió is lehet. 670 ezren vesztették életüket eddig, minden ötödik halott amerikai. A járvány gyorsuló terjedésére még szigorúbb korlátozásokkal válaszol az országok többsége: sorra teszik kötelezővé a szájmaszk használatát. Antwerpenben például szigorú kijárási tilalom lépett életbe – amire a második világháború óta nem volt példa –, de újabb korlátozások várhatók az Egyesült Királyságban, Litvániában és Ausztráliában is – derült ki az M1 Híradójában.

(Fotó: EPA)

A belgiumi Antwerpenben szerdán lépett életbe a kijárási tilalom: este tizenegy órakor minden étteremnek és bárnak be kell zárnia, az embereknek fél tizenkettő előtt haza kell térniük, és reggel hatig nem hagyhatják el otthonukat.

Naponta százak fertőződnek meg a Benelux államokban, négyszer annyian, mint a hónap elején: túlnyomó többségük Antwerpenben. Ezentúl kötelező a szájmaszk viselése a város közterein, valamint betiltották a csapatsportokat. Minden munkahely, amely megteheti, köteles otthoni munkavégzést biztosítani alkalmazottainak.

Szombattól újra kötelező lesz a szájmaszk használata a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben Litvániában. Bár a balti országban egyelőre alacsony a fertőzöttek száma,

a vilniusi kormány rendkívül elővigyázatos.

Csütörtöktől már Madridban is kötelező a védőeszköz használata: így az embereknek már Spanyolország teljes szárazföldi területén el kell takarniuk a szájukat és orrukat kültéren és beltéren egyaránt. További óvintézkedéseket is bevezettek a spanyol fővárosban: tíz főben korlátozták a gyülekezést a köztereken, míg az éjszakai bároknak éjjel fél kettőkor be kell zárniuk.

Újra ezrek fertőződnek meg Spanyolországban, annyian, mint március derekán, akkor a fertőzéseket napi több száz halálos áldozat követte.

Akár napokon belül újabb karanténintézkedéseket hirdethet ki a brit kormány

– figyelmeztetett a londoni kabinet egészségügyi minisztere. Matt Hancock szerint ugyanis a kontinensen újult erővel végigsöprő járvány könnyen ismét válságos állapotba taszíthatja a szigetországot is.

Hasonló bejelentést tett az ausztrál miniszterelnök is. Scott Morrison kijelentette, mivel a Victoria államban kihirdetett kijárási korlátozások nem hozták meg a várt eredményeket, újabb óvintézkedések váltak szükségessé.

Megállíthatatlanul terjed a járvány Ausztráliában: csütörtökön minden eddiginél több, 723 új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 14 beteg.

Néptelen a Bourke Street Melbourne-ben (Fotó: MTI/EPA-AAP/Daniel Pockett)

Bár a köztereken nem kötelező, egyre többen viselnek maszkot az amerikai Kalifornia államban is. A 40 milliós állam tiszti főorvosa szerdán kijelentette,

ha csak az emberek 80 százaléka eltakarná az arcát, a fertőzések száma gyorsan a felére csökkenne.

Texasban folytatta kampánykörútját Donald Trump amerikai elnök. Kijelentette: sikerült megállítani a járvány terjedését, majd szélsőségeseknek nevezte azokat, akik a járvány elleni védekezés jegyében le akarják állítani a termelést az államban.

A déli államban az elmúlt tíz napban ezer ember vesztette életét koronavírus-fertőzésben, annyian, mint az azt megelőző három hónapban összesen. Kedden meghaladta a százötvenezret a járvány áldozatainak száma az Egyesült Államokban, és már több mint 14,5 millióan fertőződtek meg az országban,

a világon minden harmadik aktív fertőzött amerikai.

Áttörő eredményre jutott időközben a vírus vizsgálatában egy nemzetközi kutatócsoport: az amerikai, európai és kínai tudósok kimutatták, hogy a denevérektől eredeztethető koronavírus őse több mint 40 évig lappangott, mielőtt még megfertőzte volna az első embert.

A felfedezés cáfolja azokat az összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint a világjárványt okozó kórokozót laboratóriumokban, szándékosan hozták létre.

A címlapfotó illusztráció.