A járvány ellenére is nő a migrációs nyomás

A szárazföldi útvonalakon sincs nyugalom: újabb embercsempészeket fogtak el itthon is a rendőrök. A két török férfi 21 embert próbált átcsempészni az országon, végül az M1-es autópályán kapták el őket. Az elmúlt három hétben jelentősen megugrott a próbálkozók száma, és hasonlót tapasztalnak a balkáni országok is Bosznia-Hercegovinában sosem volt olyan rossz a helyzet, mint most – hangzott el az M1 Híradójában.