Lesújtott a digitális cenzúra Trump fiára

A Twitter mikroblog 12 órára letiltotta az amerikai elnök fiának, Donald Trump Jr. személyes profilját és egy bejegyzés törlésére szólították fel – írták amerikai lapok.

Donald Trump Jr. olyan felvételt osztott meg, amelyen amerikai orvosok arról beszélnek, hogy a malária kezelésére használt hidroxi-klorokin a koronavírus-fertőzést is gyógyítja – írták amerikai lapok.

Felszólították, hogy törölje a bejegyzést. Ezenfelül átmenetileg korlátozták közösségi fiókjának használatát.

Korábban Donald Trump elnök is megosztotta a videót, amely néhány nap alatt 20 milliós látogatottságot ért el, de az ő fiókjának használatát nem korlátozták.

A Twitter közlése szerint a poszt sértette a cég irányelveit a koronavírusról szóló tájékoztatásról.

Az idén májusban a tekintélyes Lancet tudományos folyóirat tanulmányt jelentetett meg a hidroxi-klorokin állítólagos súlyos mellékhatásáról. A tanulmány botrányt keltett tudományos körökben, többen kérték a kísérletek részleteit és az adatokat, s kiderült, hogy a tudományos életben egyébként ismeretlen kutatók adatai nem feleltek meg a valóságnak. A folyóirat bocsánatot kért és vissza is vonta a publikációt. A hidroxi-klorokint azóta is alkalmazzák több helyen, s maga Donald Trump elnök is szedte pár hétig.

A Twitter, a Google-lal együtt néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy töröl minden bejegyzést, információt és utalást, amely az új típusú koronavírus eredetét feszegeti, és a vírus okozta betegséggel és járvánnyal kapcsolatban a megítélése szerint félrevezetőnek vagy összeesküvés-elméletnek minősített megjegyzéseket publikál.

Ifjabb Donald Trump szóvivője, Andy Surabian bírálta a Twitter döntését. Mint fogalmazott: Trump olyan videót tett közzé, amelyen orvosok és járványügyi szakemberek vitatják meg a hidroxi-klorokinnal kapcsolatos tapasztalataikat és nézeteiket, azt sugalmazva, hogy a szer mégis csak hatásos lehet a Covid–19 kezelésében. Surabian leszögezte: a nagy médiacégek ismét arról tettek tanúbizonyságot, hogy el akarják nyomni a szólásszabadságot az interneten.