Romániában hamarosan túlterhelődhet az egészségügyi rendszer

Romániában meghaladta a 17 900-at a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma. Vasárnap ismét több mint ezer koronavírus-fertőzést azonosítottak.

A múlt héten sorra dőltek meg a napi rekordok, és végül összességében több mint hétezer-háromszáz beteget azonosítottak. Ez közel ötvenszázalékos növekedést jelent az előző, egyébként szintén rekord esetszámú héthez képest is – ismertette a helyzetet Demeter Katalin, a közmédia tudósítója.

Egyáltalán nem biztatók a mutatók, de a hatóságok, egészségügyi szakemberek sem derűlátók – mondta.

Folyamatosan arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy tartsa be az óvintézkedéseket, főként a távolságtartást és a maszkviselést. Ellenkező esetben nem várható a helyzet javulása, és ez hamarosan az egészségügyi rendszer túlterhelését okozhatja. A súlyos betegek ellátása már most is gondot okoz.

Vasárnapra már háromszázötvenen voltak az intenzív osztályokon, Bukarestben már napok óta, de mostanra szinte minden régiós központban, így Temesváron, Kolozsváron és Jászvásáron is hiány van az intenzív ágyakból.