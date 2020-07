Hároméves kislány a koronavírus legújabb áldozata Belgiumban

Elhunyt egy koronavírussal fertőzött 3 éves kislány Belgiumban, aki más súlyos egészségügyi problémákkal is küszködött. A gyermek koronavírus harmadik fiatalkorú, egyben legfiatalabb belga áldozata. Július közepén egy 18 éves, március közepén pedig egy 12 éves beteg lett a fertőzés áldozata, ők is szintén más súlyos betegségben is szenvedtek.

Baudewijn Catry kormányszóvivő pénteki nyilatkozatában a történtek kapcsán utalt arra: rendkívül ritka, hogy ilyen korban a Covid-19 betegség halálos kimenetelű legyen, de az eset arra is rávilágít, hogy senki sem immunis a kór ellen.

„Nem tagadhatjuk, hogy a vírus ismét köztünk van. Észben kell tartanunk, hogy eddig több mint 9800 honfitársunkat vesztettünk el, és továbbra is nagyon óvatosnak kell maradnunk” – hangsúlyozta.

Belgiumban az elmúlt két hétben folyamatosan növekeszik az azonosított fertőzöttek száma, eddig közel 65 ezer ember kapta el betegséget és több mint 9800-an haltak meg. A belga kormány csütörtökön a korlátozások további szigorítását jelentette be.