Túlóráznak a vezetők, de továbbra sincs megegyezés az EU-csúcson

Negyedik napja tart a kétnaposra tervezett uniós csúcs Brüsszelben. Továbbra sincs megállapodás az új költségvetésről, illetve a járvány okozta károk miatt összeállítandó támogatási csomagról. Kisebb csoportokban éjszaka és nappal is folyamatosak voltak a tárgyalások. Délután többen is bizakodtak, hogy lesz megegyezés. Az elmúlt napokban az úgynevezett takarékos négyek mereven ragaszkodtak álláspontjukhoz a pénzek elosztásával kapcsolatban, köztük van a Magyarországot támadó Hollandia is. Orbán Viktor vasárnap azt mondta: ha nem sikerül megállapodni, az Hollandia miatt lesz.