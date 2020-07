Gazdasági fejlettségéhez képest Magyarország többet fizet az uniós büdzsébe, mint Hollandia

Megosztás Tweet



Magyarország GDP arányosan többet fizet be az EU költségvetésébe, mint Hollandia. A három napos hétvégi csúcson nem sikerült megállapodásra jutniuk az EU állam-és kormányfőinek, így hétfőn folytatódnak az egyeztetések. A szakértő szerint a déli tagállamok a jövőben is újabb támogatásra szorulnak, ezért van nagy jelentősége, hogy milyen feltételekkel fogadhatják el a 750 milliárd eurós uniós helyreállítási alapot.

A „takarékos négyeknek” nevezett EU-tagállamok – Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország – mindvégig kisebb költségvetés mellett érveltek, és nagyobb beleszólást kívántak abba, hogy a tagállamok miként költik majd el az uniós pénzeket – hangzott el az M1-en a Ma reggel adásában.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke valamivel éjfél előtt berekesztette a brüsszeli csúcsot, miután három nap után sem jutottak dűlőre az EU állam- és kormányfői.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)

Hétfő reggel hat órakor rövid időre ismét összeültek a 27-ek és megállapodtak, hogy délután négy órakor folytatják az egyeztetések.

A fő téma a jövő évtől érvényes hétéves költségvetés mellett az, hogy mekkora legyen az eredetileg 750 milliárd eurósra tervezett újjáépítési csomag, és milyen arányban osszák fel, vissza nem térítendő támogatásokra, illetve hitelekre a tagállamok számára.

A köztévé tudósítója az adásban elmondta, hogy

éjfél után jelentek meg olyan beszámolók, amely szerint a „takarékos négyek” hajlandóak engedni álláspontjukból, de később ezt cáfolták.

A legfrissebb információk szerint azonban négyek között megbomlott az egység. Miközben a svédek és a dánok Ausztria és Hollandia továbbra is ragaszkodott álláspontjához.

A köztévé tudósítója szerint feszült volt a hangulat a csúcs harmadik napján. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a négy tagállam vezetőivel folytatott tárgyalások során nem válogatta meg a holland kormányfőnek szánt szavait.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök (Fotó: MTI/AP pool/Francisco Seco)

„Néhány napig hős lehet hazájában, de azután neki kell felelnie 500 millió európai előtt, azért hogy a válságra nem tudtak megfelelő és hatékony választ adni – mondta Mark Ruttének az olasz kormányfő.



Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a munkavacsora során is az érzelmekre próbált hatni. Beszámolók szerint azt mondta a részvevőknek, hogy azt szeretné, ha hétfői lapok címlapján az szerepelne, hogy az EU teljesítette a lehetetlen küldetést. De ez a jelek szerint nem sikerült, mivel a tárgyalások tovább folytatódnak.

Számháború a tagságról

A beszámolók szerint fogytán a türelem a takarékos államokkal szemben, miközben számháború kezdődött arról, hogy ki mennyit fizet és mennyi a haszna az uniós tagságból.

A szlovén miniszterelnök az Európai Bizottság adataira hivatkozva a vasárnapi munkavacsorán elmondta, hogy Németország évente 208 milliárd eurót profitál az egységes piacból, miközben befizetéseik 32 milliárd euróra rúgnak. Hollandia is nagyon jól jár a tagsággal évente 84 milliárd eurós nyereség áll szemben 6,8 milliárd euró befizetéssel. Hasonló a helyzet a többi „fukar” ország esetében. Ausztria, Dánia és Svédország is többet profitál, mint amennyit éves hozzájárulásként befizet.

Janez Jansa szlovén miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/John Thys)

A köztévé brüsszeli tudósítója még egy érdekes adatra hívta fel a figyelmet. A tagállami befizetések aránya a nemzeti össztermékre vetítve Magyarország esetében 0,9 százalék, ezzel szemben a hollandok éves GDP-jük 0,83 százalékát fizetik be az uniós költségvetésbe.

Azt is hollandok szemére vetik, hogy a nemzetközi multinacionális cégekkel kötött számukra kedvező adómegállapodások révén a többi tagállam költségvetését rövidítik meg.

Szőnyeg alá söpört problémák az asztalon vannak

Az elmúlt években szőnyeg alá söpört problémák hatványozottan jelentkeztek a mostani uniós csúcson– vélekedett Kiszelly Zoltán.

A politológus ezek között említette az unió működőképességét és jövőjét, az euró és az euróövezet egységét, valamint annak a globalista kapitalizmusnak a modelljét, amelyből elsősorban a nagy multinacionális cégek profitálnak. Ezen felül a közös költségekhez való hozzájárulás is megosztja a tagállamokat.

Hollandia szigorú álláspontja, hogy megszabná, mire költsék a helyreállítási alap forrásait sok országnál kiverte a biztosítékot – hangzott el az adásban.

A politológus szerint ez is egy régi, megoldatlan probléma az EU-ban és ennek a kiváltó oka az uniós tagállamok közötti fejlettségbeli különbségek.

Miközben az északi tagállamok szigorú reformokat hajtottak végre, amelyek az életszínvonal csökkentésével jártak, addig a déli tagállamok ezeket több alkalommal is elmulasztották.

Az euró bevezetésekor kedvező kamattal vehettek fel hiteleket, amit nem gazdaságuk modernizációjára fordították, de a 2008-as válság utáni forrásokat sem erre a célra használták fel.



Eközben a déli tagállamok állampolgárai „nagyon kényelmesen élnek” – mondta Kisszelly Zoltán. Egy átlag olasznak saját lakása van, amely értékesebb, mint egy átlag német bérlakása, és az adatok szerint több megtakarítással és kevesebb adóssággal is rendelkeznek.

A politológus szerint ez az oka annak a feszültségnek, ami a nettó befizető országok polgárai éreznek, amikor azt hallják, hogy ki kell segíteniük a déli államokat.

Most harmadszor is pénzt várnak a déli tagállamok, de most azt kérik tőlük az északiak, hogy a forrásokat nyugdíj- és munkajogi reformokra valamint az oktatás átalakítására.

Folyamatos pénzáramlatra van szükség

A déliek viszont azzal zsarolják a gazdagabb országokat, hogy ha nem kapnak szabad felhasználásra támogatást, akkor szélsőséges politikai pártok kerülhetnek hatalomra. Viszont mára az északiak elérték a fájdalomküszöbüket, hogy nem tudnák további forrásokat pumpálni a déli államok számára.

A brüsszeli csúcs egyik nagy kérdése, hogy megvalósul-e és milyen feltételekkel az úgynevezett transzferunió.

A vita azért ilyen heves most, mert a forrásjuttatás feltételeiről kell megállapodni, amelyre későbbiekben is hivatkozhatnak.

Franciaország is a transzferunió mellett áll és Emmanuel Macron államfő a status quót az északiak pénzéből szeretné fenntartani a 2022-es választásokig, nehogy eurószkeptikus kormány kerüljön hatalomra – mondta a politológus. Hozzátette: hogy a francia elnök a nyugdíjreformok területén is visszavonulásra kényszerült a heves tiltakozások miatt.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/AP Pool/Olivier Matthys)

Arra a kérdésre, hogy meddig tartható fel a rendszer, úgy mondta, hogy az már közelíti a fenntarthatóság határát.

Márciusban az Európai Központ Bank 750 milliárd eurós hitelkeretet nyitott meg a déli tagállamok számára, amit májusban újabb 600 milliárddal fejeltek meg. De feltehetőleg újabb forrásokra szorulnak – vélte.

A politológus szerint ha a délieket kiengedik a gazdasági feltételek alól, akkor a közép-európai országokkal szemben támasztott jogállamisági kérdésekben is hasonlóra lesz szükség

Úgy vélte, hogy közel van a megállapodás és már csak 50 milliárd euró az eltérés a vissza nem térítendő támogatások összegében. A német és francia tárgyalási álláspont 400 milliárd, míg a takarékos tagállamok 350 milliárd euró vissza nem fizetendő támogatással fogadnák el a 750 milliárdos gazdasági mentőcsomagot.

