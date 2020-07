Szülőatyja, a liberalizmus ellen fordult a szélsőséges szellemiség

Megosztás Tweet



A napokban egyetemi professzorok, írók, történészek, újságírók és polgárjogi aktivisták írták alá azt a nyílt levelet, amelyben a szabad viták mellett foglalnak állást, és elítélik a szólásszabadságot elhallgattató erőket. A levél visszássága, hogy pont azok támadják a kialakult véleményterrort, akik azt pár évvel ezelőtt megalkották. Napjaikban annak lehetünk tanúi, hogy a liberális gondolat megszülte azt a szélsőséges szellemiséget, ami szülőatyja, a liberalizmus ellen fordult – mondta Nagy Ervin filozófus.

Több mint százötven nyugati egyetemi professzor, író, történész, újságíró, közéleti ember írt egy nyílt levelet, amelyet megjelentettek az amerikai Harper’s magazinban. Ebben a nyílt levélben a szabad viták mellett foglalnak állást, és elítélik a szólásszabadságot elhallgattató erőket.

Saját fegyverüket fordították ellenük

Nagy Ervin filozófus, a XXI. Század Intézet elemzője a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, az elmúlt évtizedekben

a balliberális szellemi elit olyan véleményterrort, liberális diktatúrát teremtett, amelynek a politikailag korrekt beszéd volt az alapja.

Ez azt jelentette, hogy bizonyos szavakat, fogalmakat nem szabadott használni, illetve, ha valaki mégis használta, azt kiközösítették a kultúrából. Ez egy szellemi terror volt – tette hozzá. Most azonban ennek az elitnek azzal kell szembenéznie, hogy az egész felépített rendszerük kicsúszott a kezükből, ugyanis megjelentek olyan hangok, amelyek már az ő véleményüket is elfojtják, adott estben megtámadják.

A helyzet visszássága, hogy most pont azok az emberek emelték fel a szavukat, akik ezt a szörnyeteget, ezt a véleményterrort létrehozták – hangsúlyozta.

A kígyó, ami saját farkába harap, felfalja önmagát

A beszélgetésben kitért arra is, hogy a liberális gondolat megszülte azt a szélsőséges szellemiséget, ami szülőatyja, a liberalizmus ellen fordult. Hozzátette, Örkény Istvánnak van egy gondolata, ami teljesen találó a jelenlegi helyzetre. Örkény azt mondta, a kígyó, ami saját farkába harap, az felfalja önmagát. És mi marad utána? Egy kígyónyi űr. Ezt láthatjuk most a liberális oldalon is – mondta Nagy Ervin.

Donald Trump a 2016-os kampánya idején (Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera)

„A The New York Times esetében is hasonló folyamatok játszódtak le, 2016-ban Donald Trump elnöki választása ellen lépett fel, és egy olyan szellemi buborékban éltek és alkottak újságírói, amelyben azt vetítették előre, Hillary Cliton fogja megnyerni a választást” – világított rá. Hozzátette, az újság vezetői és tulajdonosai ebből azt a következtetést vonták le, hogy újságíróik

nem értették meg a valóságot.

Ezért is hívtak egy új szerkesztőt Bari Weiss személyében véleményrovatuk élére, hogy a sokszínű nézetek helyet kapjanak az újságban. A napokban Bari Weiss felmondott, mert saját bevallása szerint nem sikerült bemutatni azt a sokszínű véleményt, amit eredetileg elképzeltek.

Nagy Ervin a nyílt levélről elmondta, az elején az illiberalizmust, majd Donald Trumpot támadják a szerzők, végül pedig, ellentmondásba keveredve saját magukkal is, azt a fajta véleményterrort kezdik kritizálni, melyet ők maguk teremtettek.

Kiemelte, jelentős változások zajlanak a világban, a lokálpatriotizmus, a nemzeti gondolatok, a kereszténydemokrácia alapelvei egyre inkább felszínre kerülnek és ismét betöltik méltó funkciójukat. Hozzátette,

egy világszintű rendszerváltozás előtt állunk, és ebben Magyarországnak, legalábbis a kelet-közép-európai térségben főszerepe lehet.

A címlapfotó illusztráció.