Videó - Újabb veszéllyel kell szembenéznie az Európai Uniónak

Bakondi György az M1 Ma reggel című műsorában elmondta, az olasz balliberális kormány intézkedései miatt az embercsempészekkel együttműködő civil szervezetek hajói is újra aktívak, és egyre nagyobb számban szállítanak migránsokat az olasz partokra.

Hangsúlyozta, az illegális migráció kockázatai, a terrorveszély, a szociális ellátórendszer leterhelése vagy a belbiztonsági problémák mellett újabban a járványveszély is jelentkezik. A görög migrációs útvonalon érkezők közül százötven koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki eddig.

Bakondi György szerint az a baj, hogy az érkezők nem feltétlenül találkoznak a hatósággal, ezért nem is szűrik őket. Hozzátette, az egyébként is nehéz helyzetbe került Európai Unió számára ez most újabb veszélyt jelent.