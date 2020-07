Ciprus szigorúan bünteti a belépési szabályokat megsértő turistákat

Megosztás Tweet



Ciprus szigorú büntetéseket vezetett be a koronavírus-járvány elleni szabályokat belépéskor megsértő turistákkal szemben, miután SARS-CoV-2 nevű vírust diagnosztizáltak egy, az útvonalát hibásan feltüntető utazónál.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Katia Hrisztodulu)

Június elején indultak újra a személyszállító járatok a földközi-tengeri szigetországba. A Covid-19-járvány féken tartása érdekében a hatóságok arra kérik a szigetre érkezőket, hogy töltsenek ki kérdőívet, amelyen fel kell tüntetni a teljes útvonalukat a származási országtól Ciprusig. A kérdőív kitöltése nélkül az utazóknak „vagy 300 euró büntetést kell fizetniük, hogy beléphessenek az országba, vagy visszafordítják őket a származási országukba” – tudatta hétfőn a közleményében a közlekedési minisztérium. A napi néhány új ciprusi koronavírusos fertőzött többsége nemrégiben érkezett a szigetre.

Ciprus a fertőzésveszély szempontjából A, B és C kategóriába sorolta az országokat. Magyarország a kis kockázatot jelentő országok között szerepel több más európai uniós, illetve schengeni országgal együtt. Ezen országok állampolgárainak érkezéskor nem kell negatív koronavírustesztet bemutatniuk. A B kategóriába sorolt országok – közöttük van Franciaország és Spanyolország is –állampolgárainak a kitöltött formanyomtatványon kívül két napnál nem régebbi negatív tesztet is be kell mutatniuk.

A C kategóriába tartozó országokból – például Georgia, Uruguay, Szerbia – korlátozzák a beutazásokat, az onnan érkező ciprusi állampolgároknak az érkezéskor karanténba kell vonulniuk.

„Nemrégiben egy utazó rosszul kitöltött formanyomtatvánnyal érkezett egy A kategóriába tartozó országból, miközben a kiindulási országa a C kategóriába tartozott” – tette hozzá a minisztérium.

Ciprus biztos nyaralási úticélnak számít a világjárvány idején. A hatóságok a lakosság tíz százalékát már letesztelték, és 1022 fertőzöttet jelentettek, a halálos áldozatok száma 19.